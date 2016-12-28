Россельхознадзор может «положить» белорусское животноводство 6 28.12.2016, 16:19

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В Россию могут запретить поставки мяса и молока из Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей.

Как сообщает служба, проведенный ею анализ показал, что в этом году на белорусско-российской административной границе было возвращено в Беларусь более 360 партий молочной, мясной и рыбной продукции белорусского происхождения, передает "Интерфакс".

Причинами этого стали документы с так называемыми авансовыми датами выработки продукции, повторное клеймение мяса, неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств и самой продукции, а также не полностью или неверно заполненные ветеринарно-сопроводительные документы.

Так, при поставках с предприятий Минской области выявлено 111 нарушений, которые допустило 41 предприятие, в Брестской - 64 нарушения (34 предприятия), в Гомельской - 63 нарушения (23 предприятия), в Гродненской - 52 нарушения (20 предприятий), в Витебской - 48 нарушений (15 предприятий), в Могилевской - 24 нарушения (14 предприятий).

"Все это свидетельствует о системных недоработках структурных подразделений областных ветеринарных служб Беларуси и отсутствии контроля со стороны главных государственных ветеринарных инспекторов этих областей, - говорится в сообщении. - Кроме того, эти факты делают очевидной имеющуюся практику отгрузок в Россию продукции без ее осмотра, методом так называемого "слепого контроля", когда ветеринарные документы оформляются только на основании представленных транспортных накладных или удостоверений качеств".