Не стареющий десятилетиями Санта-Клаус удивил пользователей Сети
- 28.12.2016, 16:21
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Житель Нового Орлеана играет роль Санты уже более 45 лет.
Пользователь Twitter @504Reminisce опубликовал фотографию ребенка на руках у Санта-Клауса, сопроводив ее надписью «Если вы из Нового Орлеана, то с вероятностью 9 из 10 у вас есть фото с этим Сантой». Запись собрала более 3000 ретвитов, а другие пользователи стали делиться своими фотографиями с этим сказочным персонажем.
If you're from New Orleans 9/10 you got pic with this Santa 😂 pic.twitter.com/4YHeDoQPQV— Everything NOLA (@504Reminisce) 21 декабря 2016 г.
Вот этот же Санта:
@504Reminisce pic.twitter.com/UsyUHsWyMe— J. Bracy II (@super_von) 22 декабря 2016 г.
Вскоре пользователи заметили, что Санта фигурирует на снимках, сделанных очень давно. Этой фотографии уже 19 лет:
@504Reminisce 19 years ago 😂 pic.twitter.com/EwEYT9D6TT— Issa Gem💎 (@BrownFaceDoll__) 22 декабря 2016 г.
Этот снимок датирован 98 годом:
@504Reminisce I see no lies here 😂 pic.twitter.com/oDy9vIKFGI— senpai (@BrittniOcean) 21 декабря 2016 г.
А вот этой фотокарточке уже 23 года:
@504Reminisce mannnnnn 23 years ago pic.twitter.com/Fi3tXR2VLI— Who are ME to judge (@VICKYROZAY) 23 декабря 2016 г.
Напомним, в 2016 он выглядит вот так:
@504Reminisce pic.twitter.com/6N3CmQR6J2— BrokeBoi (@FifTheGift) 22 декабря 2016 г.
Многие пользователи обратили внимание, что на всех фотографиях у Санты одно и то же выражение лица. Это фото из 2006:
@504Reminisce @hannahb9_ @edie_owen_ pic.twitter.com/nreRzYhVo6— isabella✨💘 (@_isabellasch) 21 декабря 2016 г.
Сравните фото 99 и 2001 года:
@504Reminisce December of '99 and '01 😅 pic.twitter.com/HQ5rNo5VtB— Larrian✌ (@xoxo_larrian) 22 декабря 2016 г.
В итоге пользователи предположили, что это всё-таки самый настоящий Санта-Клаус:
@504Reminisce @marioanthony__— Aubrii ♔ (@KISSTHE_THRONE) 22 декабря 2016 г.
This nigga ain't aging in none of these pictures ....Just like the REAL SANTA CLAUS 🤔🤔 pic.twitter.com/o9Gyb8Lj4b
Но на самом деле, это вполне обычный человек. Известно, что он играет роль Санты уже более 45 лет.