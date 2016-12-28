Михаил Пастухов: Ситуация критическая и надо искать пути спасения 9 28.12.2016, 16:34

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Михаил Пастухов

Если власть не сядет за стол переговоров с оппозицией, ей уже ничего не поможет.

Об этом, подводя в «Свободных новостях плюс» итоги 2016 года, пишет бывший глава Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.

Чем порадовал год?

Первое, что приходит на ум, это – новые денежные купюры и монетки. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот и мы полгода «игрались» с новыми деньгами.

Такую «радость» подарил нам правитель своим указом от 4 ноября 2015 г. В результате третьей по счету деноминации с белорусских рублей убрали сразу четыре нуля. Та бумажка, которая обозначала 10 000 рублей, превратилась в один рубль. Неужели все так просто и все честно? Для чего власти провели эту манипуляцию с деньгами?

Последствия не заставили себя ждать. В обороте почему-то остались и старые деньги, и новые. Что в итоге? За полгода произошел безудержный рост цен на товары и услуги (по данным экспертов, от 30 до 50 %). Да еще плюс инфляция, которая никак не укладывается в однозначную цифру. Монетки уже пошли в утиль. В ходу – десятки и пятидесятки. Похоже, что снова все повторяется.

Еще уходящий год порадовал пенсионеров повышением размера пенсий на 5,5%. Правда, это – смешные доплаты, которые больше расстроили пожилых людей. Ведь многим приходится выживать на 200-250 рублей.

А вот в России пенсионерам в январе 2017 г. дополнительно к пенсии выплатят единовременное пособие в 5000 рублей (почти 100 долларов США). Это – компенсация за годовую инфляцию и рост цен. Почему бы и нашему правительству не сделать такой «подарок» пенсионерам?

Чем огорчил год?

Лично меня в этом году поразила вседозволенность работников милиции и их безнаказанность. Они без предупреждения врывались в дома мирных граждан, глумились над ними, применяли наручники, а потом представляли их в качестве преступников, которые якобы им сопротивлялись и даже избивали.

Апофеозом такой фантасмагории (причудливого видения) стало привлечение к уголовной ответственности 17-летнего подроста Александра Харуты по обвинению в нападении на двух здоровенных сотрудников ОМОНа, которые успели поиздеваться над подростками при их задержании и при транспортировке в отдел милиции.

Не менее чудовищной является история с задержанием милицией братьев Барбашинских. Один из них, 39-летний Игорь, умер в Жодинском следственном изоляторе при неустановленных обстоятельствах. На его теле были выявлены 17 травм, а также рубцы на голове. Другого брата – Ивана — позднее судили за сопротивление работникам милиции. В суд его привели на цепи.

Неоднократно огорчали нас и белорусские судьи. Как поведал сайт Верховного суда, только 5% опрошенных доверяют нашим судам. И это, на мой взгляд, вполне обоснованно. Примеров тому – сколько угодно. Взять то же дело в отношении Ивана Барбашинского. Приговор был вынесен судом Слуцкого района 22 ноября с.г. Наказание определили ниже низшего предела – два года «химии». Но ведь парня не было за что судить. При задержании ему в лицо брызнули слезоточивый газ, а потом еще избили по дороге в вытрезвитель. На следующий день братьев Барбашинских отвезли в больницу, где зафиксировали многочисленные гематомы. Тем не менее, суд «поверил» работникам милиции, которые непонятно почему «привязались» к братьям, возвращавшимся после посещения кафе домой в ночное время.

Судебные процессы над участниками несанкционированных акций давно утратили форму правосудия и превратились в затяжные процедуры выписывания штрафов со ссылкой на показания вызванных в суд «свидетелей» (штатных работников милиции). Получается, что суды и милиция делают «общее дело» — пополняют бюджет за счет оппозиционеров и общественных активистов. Но ведь это – грабеж на глазах всего общества? И нельзя назвать такие судебные процессы правосудием…

Конечно, меня, как и других граждан, впечатлил многомесячный суд по так называемому «делу 17-ти» (основные фигуранты дела – Константин Вилюга, Дмитрий Веретенский, Игорь Корицкий, Константин Денисевич). Без преувеличения это дело стало самым сложным и громким за прошедший год. В нем все поражает: и объем (более 100 томов), и количество обвиняемых, и перечень вменяемых статей УК (восемь с разными частями), и доход преступного сообщества (1,7 миллиона долларов), и сроки наказания.

Однако это дело не только впечатлило, но и озадачило. Уж много в нем «слабых мест», и основные доказательства – показания ранее судимых свидетелей. Обвинение в создании международной преступной организации звучит как-то неправдоподобно для нашей маленькой и тихой Беларуси. Практически никто из обвиняемых не признал своей вины, а их адвокаты настаивали на оправдании. На мой взгляд, нельзя исключить, что когда-то это дело может оказаться фантомом, в который правоохранительные органы затянули десятки людей, чтобы показать «достижения» в своей работе.

Отдельная тема для разговора – жесточайшие приговоры в отношении молодых людей, которые обвинялись по самой «ходовой» статье Уголовного кодекса («Незаконный оборот наркотических средств…»). Судят по ст.328 УК «пачками» и на длительные сроки (от 5 до 12 лет), невзирая ни на какие обстоятельства.

И, наконец, приговоры к смертной казни. Три — за этот год. В Европе давно не убивают людей «именем государства», а вот в Беларуси с правом человека на жизнь не считаются. Все международные и европейские организации просят прекратить эту практику, но власти продолжают расстрелы граждан под прикрытием судов. Почему? Догадайтесь сами (варианты ответов: нечего потакать «дерьмократам»; пусть все боятся строгой власти; а чего нам делать в той Европе?). Между тем, смертная казнь – это варварский обычай, который противоречит Конституции и игнорирует обязательства Республики Беларусь перед мировым сообществом.

Что еще огорчило в 2016 году? Это – объявленная властями борьба с «тунеядцами» и принуждение их к уплате сомнительного налога. В новую команду «врагов трудового народа» записали свыше 70 тысяч граждан. Поиск остальных продолжается.

Увеличивается число жертв указа №570 от 8 декабря 2014 г. «О совершенствовании пенсионного обеспечения». Согласно этому акту, тем, кому не хватает для назначения пенсии «страхового стажа», предлагают еще поработать или подождать достижения более преклонного возраста: мужчинам – 65 лет, женщинам – 60 лет. В народе эту ситуацию назвали «ловушкой пенсионного возраста»: вроде бы и пенсионер, а пенсию не назначают, ссылаясь на то, что мало платил страховых взносов «в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (и что это за бюджет … внебюджетного фонда? И почему «задним числом» вводятся такие финансовые обязательства работников? – Авт.).

Видимо, пора начинать плакать тем, кто не успел выйти на пенсию до 1 января 2017 года. Теперь по лукашенковскому указу №137 им придется еще поработать на «родное государство». Кому-то немного (год-полтора), а остальным – три года.

Чему научил год?

2016 год убедил меня в необходимости реформирования органов внутренних дел, следствия, судов, учреждений пенитенциарной системы. Считаю, что они не охраняют права граждан, а постоянно на них посягают. Поэтому эти органы и учреждения надо, говоря словами Д,А.Медведева, принудить соблюдать закон и уважать права человека.

Уходящий год показал, что за права человека надо бороться. Причем, не в одиночку, а всем миром. Это – наше общее дело и обязанность как граждан страны. Мы можем потребовать от властей навести порядок в нашем «царстве-государстве», провести чистку рядов милиции, следователей, прокуроров, судей, работников исправительных учреждений, которые допускают нарушения законности.

Мы вправе не согласиться с повышением пенсионного возраста. Решение этого вопроса зависит от нашей воли, а не от соображений власти предержащих. Более того, мы можем потребовать повысить «возраст» для чиновников и людей «в форме», отменить льготные пенсии для отдельных категорий лиц. Ведь мы – народ Республики Беларусь и нам решать, что делать в нашем государстве и как нам жить.

На мой взгляд, пришло время для серьезного разговора на республиканском уровне. Пора нынешней власти садится за стол переговоров с оппозицией. Ситуация в стране критическая и надо быстрее искать пути спасения.