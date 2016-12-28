Решение нефтегазовых споров с Россией перенесли на 2017 год 2 28.12.2016, 16:55

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Нерешенность энергетического вопроса чревата для луканомики фатальными последствиями в новом году.

"Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год", - сообщил БелТА председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

По его словам, стороны продолжают переговоры, и Беларусь рассчитывает на скорейшее разрешение всех имеющихся вопросов.

Напомним, официальный Минск считает справедливой ценой на российский газ $73 за 1 тыс. кубометров.

Белорусские власти говорят: из-за высокой цены на газ белорусские товары оказываются неконкурентоспособными на российском рынке, что противоречит принципам и "союзного государства", и ЕАЭС.

Россия с этим не соглашается, ссылаясь на действующий контракт, в котором зафиксирована цена в $132 за 1 тыс. кубометров.

Поскольку Беларусь в этом году платит по новой цене, то в итоге задолжала России за газ $340 млн.

В этой связи Россия сократила поставки нефти в Беларусь на переработку в третьем квартале с 5,3 млн до 3,5 млн тонн. В четвертом квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 тыс. тонн.

По подсчетам белорусской стороны, недопоставки нефти могут серьезно сказаться на росте ВВП. Вместо запланированного роста на 0,3% по итогам 2016 года экономика страны может уйти в минус на 2%.

Напомним, 28 декабря представитель Федеральной антимонопольной службы России заявил, что тариф на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных «Транснефтью» 5,8%.

Однако уже через несколько часов председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко опроверг наличие договоренности с РФ.