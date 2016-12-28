Леонид Заико: Тарифы ЖКХ повышаются, чтобы у чиновников были зарплаты и премии 7 28.12.2016, 17:09

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Леонид Заико

Белорусское жилищно-коммунальное хозяйство — это один большой миф и много проблем.

Как навсегда решить проблемы ЖКХ, журналисты сайта «Новы час» попытались выяснить у экономиста, руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико.

Мы платим за услуги?

Что всегда удивляет: стоимость услуг ЖКХ повышается из года в год и из месяца в месяц. И тоже из года в год чиновники от ЖКХ утверждают: население оплачивает только около 40% расходов (в 2016 году, правда, сказали про 50%). Удивительно: тарифы растут ежегодно, а оплачивает население все равно половину.

— Это все в рамках тарифов естественных монополий, - говорит Леонид Заико. - Тарифы повышаются потому, чтобы у чиновников были зарплаты, премии, и им легче жилось. Это исключительно лоббистские меры. И правильно повышают, - потому что люди молчат. До тех пор, пока люди будут молчать — будут повышать тарифы.

Проблема оплаты ЖКХ — это прежде всего проблема 70% населения, проживающего в городах. Те, кто живет в деревне, за ЖКХ почти не платят. Первое, что бы я сделал: это приобрел бы в подарок министру ЖКХ тепловизор. Второе: попросил бы главу государства одолжить вертолет, чтобы министр вместе с премьером вечером пролетели над Минском и через тепловизор увидели, где происходят утечки тепла. Теперь, зимой, можно со спутника сделать фотографии городов, и мы увидим, что на фоне белого снега будет много зеленых тропинок — это видна вся структура Тепловые сетей. Они греют землю, - и за это мы платим. Те, кто живет в городах, должны знать, что 49% тепла в зимнее время остается в трубах.

Коммунальщики настаивают, чтобы мы оплачивали «подогрев земли». Что делать? Либо отключать трубы, либо делать их теплоизоляцию. Но лучший способ — вообще отказаться от такого способа отопления.

Электричество. Электричество у нас вырабатывается, отчасти, из газа, но есть альтернатива — ставить солнечные батареи. Если наши министры в это не верят, я приглашаю их съездить в Германию: в пригородах Берлина солнечными батареями оборудован каждый дом. Немцы считать умеют, и поэтому от 30 до 50 процентов электричества можно набирать «своей».

У нас регулярно повышаются тарифы на вывоз и переработку мусора. Меня это очень удивляет. Переработка мусора — сверхприбыльное дело, и не зря в Италии мусором занимается мафия. А начинать нужно с установки веб-камер на мусорных площадках. Почему? Мусороуборочные машины у нас приезжают по расписанию. А мусора в контейнерах может быть 20% или 50%. Через камеры рационально разрабатывается маршрут, так сделали эстонцы.

Канализация: можно приобрести системы очистки воды и канализации французского производства с коэффициентом 98%. Если небольшой дом, на 10-15 квартир, - все перерабатывается на месте. Мой брат купил такую на свой дом: «переработанной» водой можно поливать участок, мыть машину...

Злой МВФ

Нам говорят, что доведение уровня оплаты «коммуналки» до ста процентов требует Международный валютный фонд. Из-за него и повышаются тарифы.

— Я работал в Вашингтоне во Всемирном банке, а здание МВФ находился как раз напротив. Мы общались с теми банкирами, и я говорю — не надо врать. Ни МВФ, ни Всемирный банк ничего от нас не требуют. (Мы им, по большому счету, «до лампочки» https://charter97.org/ru/news/2016/10/3/225448/). Они выдают кредиты, на этом зарабатывая деньги. МВФ — это обычная бизнес-организация, под 1% берет свободные деньги у хорошо работающих шведов и немцев, и дает их под 4% плохо работающим украинцам и белорусам. Поэтому, если кто-то пишет, что МВФ-то «требует» от белорусов, сначала должна быть фраза: «Мы, бездарно осуществляя экономическую политику, остались без денег и решили их одолжить. Чтобы нам одолжить деньги, кредиторы МВФ говорят: «Если вы не рационализируете ваше коммунальное хозяйство, мы вам денег не дадим, потому что вы не сумеете их нам вернуть». «Требование» МВФ — это разговор нормальных людей, которые хотят, чтобы деньги им были возвращены. Они на этом зарабатывают, из этого они имеют заработки по сто тысяч долларов в год.

Сколько стоит ЖКХ?

Лукашенко когда-то говорил, что он может поднять зарплату до 1000 или 2000 евро, но «тогда вы будете полностью оплачивать все расходы». И добавил, что общество к этому не готово. Но, если даже коммунальщики не смогли доложить Лукашенко тарифы, можем ли мы говорить, какая стоимость полной оплаты коммунальных услуг?

— Во-первых, ни один глава государства ни в одной стране мира не в состоянии лично поднять зарплаты в два раза. Во-вторых, то, что сейчас показывают коммунальщики, зачастую связано с необходимостью их встреч с прокурором. Потому что в расходы они вписывают что угодно. Даже главе государства коммунальщики не сказали, сколько стоит литр чистой воды, во сколько обходится килограмм бытовых отходов, сколько стоит гигакалория тепла...

В общем, расчеты затрат на содержание жилья должны делать не коммунальщики. Это должны делать независимые специалисты. Мы можем сформировать группу ученых из Академии наук: физиков, математиков, специалистов в области передачи энергии, теплоинженеров — и в течение полугода они все измеряют. Либо заказать мониторинг шведам или немцам. Они выведут все с точностью до копейки, поскольку в них все эти услуги точно просчитаны.

Какая жировка «справедливая»?

Если мы не знаем, какая себестоимость жилищно-коммунальных услуг, то и рассчитать «справедливую» жировку у нас не получится?

— Никаких проблем! - говорит Заико. - Беларусь — страна с открытой экономикой, и цены на тарифы у нас должны состоять на уровне региона. Берем «жировку» Литвы, Польши, Калининграда, и получаем примерную сумму, которая должна быть у нас. Здесь считать ничего не надо. Я считал еще в 1990-е, у меня получалось, что одна комната должна обходится в 50 долларов. Это по максимуму, учитывая «советский» тип отопления и энергосбережения.

Конечно, для нашего человека отдать за двухкомнатную сто долларов — это дорого. Но, справедливости ради, отмечу, что во всем мире оплата жилья составляет 25% совокупного дохода семьи. У нас средняя зарплата 370 рублей, работают жена и муж, вместе зарабатывают 740 рублей. По мировым правилам, за жилье они должны платить 185 рублей, то есть примерно те же сто долларов. Правда, в мире в эти 25% входят деньги на оплату кредита за жилье.

Жилье, особенно в городах, не должно быть дешевым. С другой стороны, у нас есть компании, которые продают услуги интернета по 30-50 долларов. У нас расходы на интернет и мобильную связь могут быть больше, чем коммунальные услуги. И люди идут на это, чтобы трещать по телефону либо постить в соцсети фото котиков.

Как не платить за ЖКХ вообще?

— Самые большие коммунальные платежи — это теплоэнергия, 49% которой теряется в трубах. Проблема решается элементарно. В Литве, Польше, Германии, даже в России ее решают установкой индивидуальных газовых отопительных приборов. Обрезаем трубы, ставим автономную квартирную систему отопления. Во-первых, не нужно смотреть телевизор, чтобы узнать, когда отопление включат или выключат. Во-вторых, уже никто не скажет: «Вы сидите на наркотической игле наших теплостанций, и мы будем вам поднимать тарифы, а вы будете это все оплачивать».

Этот вопрос решается в течение 15 минут — глава государства подписывает указ о поощрении установки индивидуальных систем отопления жилья для граждан Беларуси. Поставить и настроить газовый котел — дело одного дня. Мой знакомый хозяин парикмахерской вывел квартиру из жилищного фонда и поставил там котел. Но ему год понадобился, чтобы собрать различные справки и получить разрешение на установку оборудования.

А вообще, по словам экономиста, в стране нужно изменить подход к застройке. «Белорусы давно заслужили право жить в собственных домах. Если, конечно, они считают себя хозяевами страны», - отмечает Заико.

— Сегодня почти любой житель Беларуси в состоянии построить свой дом, поставить солнечные батареи, хорошие окна и двери, сделать функциональным отопление, а потом приводить в гости министра ЖКХ, премьера и главы государства и показывать, сколько это стоит. Это будет не очень дорого. Я бы стимулировал именно такое строительство.

Строительные технологии давно ушли вперед. Можно строить дома каркасные, деревянные... В пределах 20 тысяч долларов можно поставить нормальный дом. Большие дома — это 60-е годы прошлого века. Надо уходить от старой застройки, от старых домов, когда трубы сначала кладут, потом достают. Современный дом — практический. Ставьте водные насосы на 70 метров — идет вода 14 градусов тепла, можно дом сразу отапливать. Солнечные батареи, газовый котел — и никто никому ничего не платит. Человек живет в собственное удовольствие и не смотрит в квитанции, где ему написан приговор: сколько он должен платить за подогрев земли.

Землю — народу

Индивидуальное строительство также упирается в проблему частной собственности на землю, которого у нас, фактически, нет. Но и это, по словам Заико, глава государства может решить одним указом.

— Пригласил в Администрацию президента две телегруппы и в торжественной обстановке выдал первые земельные сертификаты. Все. А земля и так продается. Сегодня ее продают чиновники, они на этом сидят и могут быть на этом долларовыми миллионерами. Мне один бизнесмен плакался: за выделение участка под застройку в Минске с него потребовали взятку в миллион долларов.

Чиновники присвоили землю, а потом говорят о «тарифах, затратах» и так далее. Землю нужно давать молодым, студентам, выпускникам, специалистам. Зачем молодые едут в строительные отряды в какие-то другие страны, вместо того, чтобы строить свои дома?

Безработицы не будет

Но таким образом ликвидируется почти вся система жилищно-коммунального хозяйства. Что будут делать тысячи чиновников, которые сейчас занимаются... правда, мы не знаем, чем.

— Нет волнуйтесь, не случится безработицы! У меня на ЖЭС — всего два слесаря-сантехника! В моем районе — два вуза, Институт повышения квалификации и Университет культуры. И все готовят менеджеров. Сотни студентов-менеджеров — да у нас столько предприятий нет, чтобы они ими управляли! А на две тысячи квартир — два сантехника. Так что не бойтесь: специалистам ЖКХ безработица не грозит.