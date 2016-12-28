Наталья Радина: Поводок Лукашенко становится короче 7 28.12.2016, 17:41

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Наталья Радина

Но если Путин попытается оккупировать Беларусь, он на этом и закончит.

Александр Лукашенко полностью зависим от России, отметила главный редактор сайта charter97.org Наталья Радина, комментируя изданию «ГОРДОН» отказ Лукашенко от участия в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

«Лукашенко совершенно нечего было делать на этом саммите. В последнее время происходило публичное унижение строптивого вассала: Россия сократила поставки нефти в Беларусь, республика не расплатилась за российский газ и РФ вернула аванс, потребовав полную сумму, постоянно происходят скандалы с Роспотребнадзором, который возвращает в Беларусь реэкспорт товаров из Украины и западных стран, отчисления от которого шли лично в карман Лукашенко, и более того, начал заворачивать белорусские товары, заявляя, что они непригодны для употребления и даже опасны для жизни», – пояснила Радина.

По ее мнению, еще одной причиной для отказа от поездки могла послужить информация, что в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти.

«Он об этом знает, что заметно по его действиям. У российской ФСБ (как наследницы советского КГБ) есть разные варианты отстранения неугодных правителей от власти. Тем более когда речь идет об абсолютных марионетках, полностью зависимых от них. И Лукашенко понимает, что никуда не может деться от России. Поводок становится то короче, то длиннее, но его судьба полностью в руках Путина. Европа не спасет Лукашенко. Он не в состоянии пойти Европе навстречу, потому что для него это означает потерю власти», – сказала собеседница.

При этом она убеждена, что российский президент Владимир Путин не решится оккупировать Беларусь.

«Защищать Лукашенко белорусы не станут, а вот за независимость своей страны поборются. Путину не удастся легко захватить Беларусь. Это все-таки европейская страна, и большой процент граждан хочет быть в Евросоюзе. Ситуация в регионе сильно изменилась после начала войны в Украине. В любом случае, если Путин попытается оккупировать Беларусь, он на этом и закончит», – считает Радина.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся саммит Евразийского экономического союза. Объединение официально начало работу 1 января 2015 года и стало следующим этапом евразийской интеграции под эгидой России. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Белорусский правитель Александр Лукашенко от участия в саммите отказался, чем лишил собрание кворума. В 2015 году Лукашенко уже говорил о том, что Беларусь подписала договор, но с оговоркой, и может выйти из ЕАЭС.