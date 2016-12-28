Минчан с Новым годом поздравил Дед Налог 5 28.12.2016, 17:47

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Дед Налог появился на Комаровке в костюме чиновника, который «поздравлял» прохожих с праздником и раздавал им листовки.

28 декабря анархисты Минска провели акцию ироничного «поздравления» белорусов с Новым 2017-м годом.

В районе Комаровки появился Дед Налог в костюме чиновника, который поздравлял прохожих с праздником и раздавал им листовки, сообщает сайт pramen.io.

Текст листовок был следующим:

«Дорогие белорусы!

Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом! В этом году Вы вели себя очень покорно, терпеливо снося все решения властей, благодаря чему удалось ввести налог на безработных, пошлины на посылки из-за границы, увеличить НДС и пенсионный возраст, и многое другое. Все это позволило «народным избранником» достойно пережить кризисные времена, строя новые коттеджи в Дроздах, покупая новые машины и отдыхая за границей.

В новом 2017 году наше любимое правительство также подготовило для простых белорусов много новогодних сюрпризов. С 1 января вырастут цены на ЖКХ, все услуги электросвязи будут облагаться налогом в 25%, уже вступил в силу новый налог для производителей и импортеров флешек, дисков, смартфонов и компьютеров, в Минске на 12% повысили единый налог и на 11% — подоходный на сдачу жилья в аренду, а за неубранный вокруг машины снег будут штрафовать на $260.

Уважаемые белорусы! Оставайтесь такими же паиньками, чтобы все задуманное властями в 2017 г. осуществилось. Не помышляйте о протестах и сопротивлении, и власти порадуют Вас новыми налогами, штрафами, ограничениями и другими мерами экономии.

До встречи в Новом году!

Ваш Дед Налог».

Всего было роздано около 100 листовок.

«Пока мы позволяем паразитической государственной машине существовать за наш счет, она будет и дальше пожирать нами же заработанные деньги под разными благовидными предлогами, при этом еще и ограничивая нас в правах.

Чиновники и Лукашенко наперебой утверждают, что мы по гроб жизни обязаны государству, при этом доходя в своих высказываниях до открытого хамства («как работаете – так и получаете», — глава администрации президента Кочанова — врачам, «если мама занимается детьми, пусть папа покрутится на двух работах» — бывшая министр труда Щеткина — рабочим и т.п.) Детские школы и сады ремонтируются и благоустраиваются за счет родителей, медицина становится все более платной с каждым годом, стоимость обучения в ВУЗах выросла до невероятного уровня, зато траты на КГБшников, блокировку интернета и спецтехнику для МВД только увеличиваются. Сначала контроль и наказание, нужды людей – потом: такова логика государства. Мы же считаем, что народ и каждый человек в отдельности вправе сам распоряжаться своей жизнью, и нету в нашей жизни ничего такого, что мы не могли бы решить сами, без начальников и хозяев.

Поэтому в Новом году анархисты желают белорусам быть непослушными гражданами, и, проявив решительность и солидарность, сообща отбиться от новых подарков государства!», - написала редакция сайта по поводу акции.