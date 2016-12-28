Видеохит: Четыре тысячи Санта-Клаусов сразились с 11 тысячами пингвинов 2 28.12.2016, 18:17

Ролик на YouTube стремительно набирает популярность.

Сотни тысяч пользователей смотрят на YouTube компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой участвуют десятки тысяч персонажей) и за оригинальностью — они нередко заменяют армии средневековых воинов на кого-то необычного, пишет meduza.io.

Одно из таких видео: четыре тысячи Санта-Клаусов вступили в рукопашную схватку с 11 тысячами пингвинов. И проиграли.

Ролик в середине декабря выложила игровая студия Brilliant Game Studios. Она разрабатывает игру Epic Battle Simulator, в которой, как утверждают разработчики, можно будет устраивать подобные баталии самостоятельно. Игры пока нет (ее идею выложили на Steam Greenlight для обсуждения потенциальными игроками), но зато есть еще несколько безумных внутриигровых роликов.