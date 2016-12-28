Лукашенко распорядился построить «бизнес-апартаменты» на месте снесенного музея войны 12 28.12.2016, 18:25

Диктатор подписал указ о строительстве комплекса «БК Капитал Центр» на Октябрьской площади.

В 2017 году на месте снесенного музея ВОВ на Октябрьской площади в Минске начнется строительство многофункционального комплекса «БК Капитал Центр». Соответствующий указ №497 подписан Лукашенко 28 декабря. Об этом сообщает БелТА.

В состав комплекса войдут административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, предприятия общественного питания. Под комплексом предусмотрен подземный паркинг.

Многофункциональный центр уже сейчас именован достаточно необычно — «БК Капитал Центр». О том, какая компания будет заниматься строительством здания, пока не известно. Завершить комплекс планируется в 2020 году.

О предстоящем в следующем году строительстве председатель Мингорисполкома Андрей Шорец высказался на пресс-конференции, состоявшейся 21 декабря. Судя по всему, здание соединит в себе новые архитектурные веяния и элементы старой застройки проспекта Независимости.

— Когда стал вопрос, что же там необходимо сделать, мы проводили конкурс. Были разные варианты — от зоны отдыха до строительства зданий. Когда проектировщики предложили зону отдыха — получилось как выбитый зуб на площади, — пояснил Шорец. — Сейчас предложили интересный проект — комплексное общественное здание. По архитектуре оно достаточно гармоничное: что-то среднее между Дворцом профсоюзов и «стекляшкой» velcom, с элементами Дворца Республики в архитектуре. Если архитектурный совет одобрит, надеюсь, проект будет реализовываться в следующем году.

Напомним, что до 2014 года на месте планируемого строительства находился Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, построенный в 1964 году. Здание являлось историко-культурной ценностью республиканского значения. Вопрос о сносе музея впервые был поднят в 2008 году, когда появился проект 36-этажной гостиницы «Кемпински». Затем возникла идея строительства 26-этажного здания с галереей современного искусства, позднее — гостиничного комплекса в одном стиле с находящимся рядом бизнес-центром.