В Минске начали продавать «фитнес-драники» 2 28.12.2016, 18:30

Новый продукт – не шутка, а продукция минской фирмы, занимающейся приготовлением полуфабрикатов для вечно занятых белорусов.

Минчанин Александр Бернатович в своем аккаунте Facebook вчера опубликовал фото, сделанное в одном из минских гипермаркетов, пишет издание citydog.by.

«Белорусские нанотехнологии. Если бы я готовил фитнес-драники, я бы искал на полках магазина фитнес-масло и фитнес-сметанку», – шутит Александр.

На самом деле фитнес-драники – не шутка, а продукция минской фирмы, занимающейся заготовками грибов, ягод, а теперь вот и приготовлением полуфабрикатов для вечно занятых белорусов. Стоит такой 900-граммовый бидончик около 5 рублей.