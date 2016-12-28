В Минске начали продавать «фитнес-драники»2
- 28.12.2016, 18:30
Новый продукт – не шутка, а продукция минской фирмы, занимающейся приготовлением полуфабрикатов для вечно занятых белорусов.
Минчанин Александр Бернатович в своем аккаунте Facebook вчера опубликовал фото, сделанное в одном из минских гипермаркетов, пишет издание citydog.by.
«Белорусские нанотехнологии. Если бы я готовил фитнес-драники, я бы искал на полках магазина фитнес-масло и фитнес-сметанку», – шутит Александр.
На самом деле фитнес-драники – не шутка, а продукция минской фирмы, занимающейся заготовками грибов, ягод, а теперь вот и приготовлением полуфабрикатов для вечно занятых белорусов. Стоит такой 900-граммовый бидончик около 5 рублей.