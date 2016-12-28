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В Казахстане арестовали экс-главу Комитета национальной безопасности

  • 28.12.2016, 18:37

В Астане за «разглашение государственных секретов» задержали трех чиновников, в том числе экс-руководителя главной спецслужбы Казахстана.

В Казахстане по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении полномочий задержаны три чиновника, в том числе бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Нартай Дутбаев.

Расследование проводится в отношении Дутбаева и еще двух госслужащих Нурлана Хасена и Ерлана Нуртаева. Подозреваемые были задержаны два дня назад, 26 декабря. Их подозревают по двум статьям уголовного кодекса Казахстана - "разглашение государственных секретов" и "превышение власти и должностных полномочий", сообщает русская служба ВВС.

В домах подозреваемых и у их родственников прошли обыски, после чего все трое были помещены в следственный изолятор КНБ. Другие подробности спецслужба не сообщает.

Дутбаев был председателем КНБ Казахстана с конца 2001-го по начало 2006 года. В 2008 году стал советником президента Нурсултана Назарбаева, также работал вице-президентом компании "Казатомпром" и входил в совет директоров компании "Казахстан инжиниринг". Хасен в 2013 году был советником по политическим вопросам посольства Казахстана в Италии.

Бывший зять Назарбаева Рахат Алиев, который был женат на дочери президента Дариге, до назначения Дутбаева занимал второй по значимости пост в КНБ. Рахат Алиев, которого в Казахстане рассматривали в качестве наиболее вероятного преемника Назарбаева, попал в опалу и в ноябре 2001 года был отстранен от должности, а затем отправлен послом в Австрию.

С приходом Дутбаева в КНБ начались "чистки" от людей, лояльных Алиеву - многие сотрудники спецслужбы были уволены, несколько высокопоставленных офицеров арестованы и осуждены.

Дутбаев покинул пост главы КНБ после задержания шестерых сотрудников спецслужбы по обвинению в убийстве оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Тело лидера партии "Ак жол", который до ухода в оппозицию считался близким соратником Назарбаева, было найдено 13 февраля 2006 года на дороге в окрестностях Алма-Аты. Вместе с ним были убиты водитель и охранник.

Дутбаев тогда заявил, что "не имеет морального права" далее возглавлять КНБ. Назарбаев назвал убийство Сарсенбаева вызовом обществу, правительству и попыткой подорвать престиж страны.

Рахат Алиев, чье имя фигурировало в деле об убийстве Сарсенбаева и его помощников, после окончательной высылки из страны в 2007 году вступил в открытую конфронтацию с президентом Назарбаевым.

В феврале 2015 года Алиев был найден мертвым в тюремной камере в Вене, где дожидался решения вопроса об экстрадиции на родину. По официальной версии, он совершил самоубийство.


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