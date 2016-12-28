В четверг будет до -10 градусов 28.12.2016, 18:40

Небольшой кратковременный снег возможен местами только в ночные часы.

В четверг, 29 декабря, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Небольшой кратковременный снег возможен местами только в ночные часы. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Как информирует БелТА со ссылкой на синоптиков, ветер будет юго-западный, днем с переходом на западный, 4-9 метров в секунду (ночью с порывами 12 метров).

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза (при прояснениях ― до минус 10, в столице ― от минус 2 до минус 4), днем ― от 0 до минус 5 (в Минске ― от минус 1 до минус 3 градусов).