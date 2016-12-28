Диктатор отдал центр Минска под застройку сербским олигархам 28.12.2016, 18:59

Боголюб Карич

Карич вместе со своими братьями считался одним из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Милошевича.

Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 497, который предусматривает реализацию в 2017—2020 годах инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» на площади Октябрьской в Минске. Об этом сообщает пресс-служба правителя.

В соответствии с представленной архитектурной концепцией в составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг.

Осуществление этого проекта позволит завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей белорусской столицы, говорится в сообщении.

«БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» — это проект сербских братьев Каричей, сказал tut.by профильный чиновник.

Боголюб Карич. Фото: RAS Srbija

Недавно «мэр» Минска Андрей Шорец, анонсируя возведение нового здания на месте снесенного музея Великой Отечественной войны на Октябрьской площади, сказал, что «по архитектуре оно будет гармонично дополнять территорию». «Это будет нечто среднее между Дворцом профсоюзов и зданием „Велкома“. В архитектуре также будут элементы Дворца республики», — отметил председатель Мингорисполкома.

Боголюб и Драгомир Каричи уже стали в Беларуси одними из крупнейших девелоперов. Они строят комплекс «Маяк Минска» возле Национальной библиотеки, который включает и крупный торговый центр «Дана Молл», реализуют проект в районе бывшего первого аэропорта «Минск-Мир», возводят еще несколько жилых комплексов. Как заявлял в интервью сербской газете Blic Боголюб Карич в середине года, «их компания строит 4,7 млн кв. м [жилой и коммерческой недвижимости] только в Минске, 2 млн „квадратов“ в России, Туркменистане и Казахстане». Заключены контракты на общую сумму 13 млрд долларов.

Боголюб Карич вместе со своими братьями Драгомиром, Сретеном и Зораном считался одним из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича. Помимо компании Braća Karic (впоследствии переименована в Astra Group) они владели телеканалом BK Telekom (долгое время самым влиятельным в стране), радиостанцией и единственным тогда оператором мобильной связи Mobtel. По неофициальным данным, ежегодный оборот холдинга достигал 5 млрд долларов. Боголюб Карич несколько месяцев был даже министром приватизации Сербии. После падения режима Милошевича братья Каричи утратили свои бизнес-позиции в Сербии, но сохранили возможность влиять на политику.

Обвинение против Боголюба Карича было выдвинуто в начале 2006 года в ходе расследования деятельности компании Mobtel — его обвиняли в финансовых махинациях, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 40 млн евро. Вскоре после этого сербские власти выдали международный ордер на арест Боголюба Карича. Однако к тому времени он уже покинул страну.

В 2010 году сообщалось, что Россия предоставила убежище Боголюбу Каричу. В течение двух последних лет в строительных кулуарах Беларуси только и шептали о том, что в Минске обосновался опальный сербский бизнесмен. «Обзавелся здесь офисом, жильем и управляет бизнесом в столице Беларуси», — говорили собеседники. Но все это преподносилось едва ли не под грифом ДСП.

Впрочем, мониторинг сербских СМИ и официальных страниц в социальных сетях за этот год показал, что Боголюб Карич не стесняется и сильно не скрывает своего белорусского периода жизни. На фото и видео видно, как он в Минске нянчится с внуками, которые ему присвоили титул «лучший дедушка в мире». Любит Боголюб Карич что-то исполнить на гитаре и пуститься в пляс со своей супругой.

Александр Лукашенко и Томислав Николич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Боголюб Карич за последний год несколько раз встречался в Минске и Москве с президентом Сербии Томиславом Николичем.

— Я до сих пор считаю, обвинительный акт против него (Карича) политически мотивированным, — сказал президент Сербии журналистам. Но при этом Николич отметил, что не может оказывать влияния на судебную систему.

Сам Боголюб Карич обвинения в свой адрес отвергает, говорит, что над ним устроили политическую расправу. Вместе с тем бизнесмен заявил, что в скором времени готов вернуться в Сербию, но не будет вмешиваться в политику.

Сербские бизнесмены давно известны и дружескими связями с Александром Лукашенко. По сообщению местных СМИ, по приглашению Каричей правитель Беларуси в марте 2009 года побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник.

В 2015 году Лукашенко принимал в своей резиденции совладельца международной коммерческой компании «Братья Каричи» Боголюба Карича и депутата Народной Скупщины (парламента) Сербии, почетного консула Беларуси в Белграде Драгомира Карича.

По данным «Нашей Нивы», в Дроздах-2 строит свой дом Оливера Неделькович, сестра Боголюба Карича.

Представитель Боголюба Карича не ответил на запрос на интервью.