Форвард БАТЭ Сигневич может продолжить карьеру в Греции 28.12.2016, 19:07

Сегодня Николай Сигневич прилетит на Крит, где подпишет контракт с новым клубом.

24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».

Как сообщает pressball.by cо ссылкой на gazzetta.gr, уже сегодня белорусский форвард прилетит на Крит, где пройдет медобследование в клубе и подпишет контракт.

После 12-ти проведенных матчей в активе «Платаниаса» 14 очков и 10-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.