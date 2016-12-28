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Форвард БАТЭ Сигневич может продолжить карьеру в Греции

  • 28.12.2016, 19:07

Сегодня Николай Сигневич прилетит на Крит, где подпишет контракт с новым клубом.

24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».

Как сообщает pressball.by cо ссылкой на gazzetta.gr, уже сегодня белорусский форвард прилетит на Крит, где пройдет медобследование в клубе и подпишет контракт.

После 12-ти проведенных матчей в активе «Платаниаса» 14 очков и 10-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.


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