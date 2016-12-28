СМИ узнали о планах РФ, Ирана и Турции поделить Сирию на зоны влияния 28.12.2016, 19:14

Сообщается, что Сирию возглавит менее противоречивый кандидат, а Асаду дадут уйти с гарантиями безопасности для него и его семьи.

Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на неофициальные зоны регионального влияния, сообщает Reuters (перевод - РБК) со ссылкой на несколько источников. По их словам, президенту Башару Асаду при этом позволят сохранить свой пост как минимум еще на несколько лет, до следующих выборов. После этого Сирию возглавит менее противоречивый кандидат, а Асаду дадут уйти с гарантиями безопасности для него и его семьи, говорят собеседники агентства.

Такая сделка, которая позволила бы создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом, в настоящее время находится в зачаточном состоянии и должна быть согласована с властями Сирии, повстанцами и, в конце концов, также со странами Персидского залива и Соединенными Штатами, отметили источники, знакомые с позицией России.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но исходные позиции [сторон] изменились», — заявил в беседе с Reuters генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также сообщил, что несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, но конкретных имен не назвал.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, который будет передан сторонам конфликта. В случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при содействии Москвы и Анкары проведут переговоры в столице Казахстана, указывало агентство.

При этом в Кремле не смогли прокомментировать информацию о якобы достигнутых договоренностях России и Турции. «Не могу ответить на этот вопрос, не обладаю достаточной информацией», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 28 декабря.