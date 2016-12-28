Гомельчанка бесстрашно борется с декретом о «тунеядцах» 19 28.12.2016, 19:42

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Жительница поселка Октябрьский потребовала от налоговой применить к ней конституционную норму прямого действия о запрете в стране принудительного труда.

Жительница поселка Октябрьский, бывшей Рудобелки, активистка Объединенной гражданской партии, председатель молодежной организации ОГП «Молодые демократы» Елена Луцкович своеобразно отреагировала на сообщение инспекции МНС об уплате сбора на финансирование государственных расходов 2015 года, пишет «Гомельская Вясна».

Она потребовала от налоговой применить к ней конституционную норму прямого действия о запрете в стране принудительного труда. Свою точку зрения она готова отстаивать в судах, а если понадобится и на международном уровне.

Девушка говорит, что раньше работала бухгалтером в ООО «Вестунки». После того, как в 2014 году на местных выборах выставила свою кандидатуру в «депутаты», она потеряла работу. Найти работу в депрессивном поселке практически невозможно, поэтому она до сих пор остается без работы. Налоговая признала ее так называемым «тунеядцем» и потребовала оплатить введенный декретом Лукашенко сбор в размере 20 базовых величин, что составляет 360 рублей.

«В статье 41 Конституции установлен запрет на принудительный труд. Международным договором нашей страны также запрещено принуждать к принудительному или обязательному труду (статья 8 Международного пакта о гражданских и политических правах). Статья 2 Конвенции МОТ №29 о принудительном труде, принудительным трудом называет любую работу или службу, выполнение которой требуют от любого человека под угрозой наказания и которую данное лицо не осуществляет добровольно», - написала в налоговую инспекцию жительница Рудобелки.

Елена Луцкович считает, поскольку статьей 23 Конституции любое ограничение прав и свобод личности допускается только в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц, постольку необходимость декрета о «тунеядцах» должна быть обоснована исключительно перечисленными интересами.

«Из преамбулы декрета о «тунеядцах» мы видим, что он принят в целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения выполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов. Таким образом, предупреждение, стимулирование и обеспечение не являются конституционными критериями, которыми допустимо ограничивать права и свободы личности» - добавила в жалобе Е. Луцкович.

Девушка уверена, что декрет о «тунеядцах» фактически ввел в стране принудительный труд, так как от граждан требуют работать под угрозой наказания.