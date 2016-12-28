Трамп призвал Израиль «дотерпеть» до его инаугурации 2 28.12.2016, 19:55

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Избранный президент США заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем.

В своем «Твиттере» Трамп призвал Израиль «дотерпеть» до его инаугурации, намеченной на 20 января 2017 года.

По словам Трампа, США всегда были «отличным другом» для Израиля, но ситуация изменилась после заключения ядерной сделки с Ираном, которую критиковали в Тель-Авиве. 16 января этого года были отменены санкции, которые вводились в последние годы в связи с подозрениями в стремлении Тегерана разработать ядерное оружие.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений на палестинских территориях. За документ проголосовали 14 стран – членов Совета, США воздержались. Вашингтон впервые за долгие годы не стал блокировать антиизраильский документ. Нетаньяху также резко высказался в адрес администрации США, обвинив ее в тайном сговоре с палестинцами.