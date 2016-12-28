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«Раубичи» не смогут принять тюменский этап Кубка мира

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  • 28.12.2016, 20:05
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Директор спорткомплекса «Раубичи» прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси перенесенный из РФ этап Кубка мира.

Об этом Андрей Асташевич рассказал в интервью «Трибуне».

- Есть ли вероятность того, что слухи о проведении в Раубичах перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону могут стать реальностью?

- Слухи всегда ходят. «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.

- То есть перенесенный из Тюмени этап в Беларуси не состоится точно?

- Естественно. Мы даже и не заявлялись на март месяц. Но мы готовы принять любой этап Кубка мира в январе и феврале, — сказал Асташевич.


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