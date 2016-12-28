Белорусские художники отметили конец Года культуры на свалке 28.12.2016, 20:23

2016 год был рекордным по количеству абсурдных указов в области культуры.

«Здесь мы можем попрощаться с нашими предрассудками, с нашей инерцией, с нашими мертвыми героями и жить дальше, и делать культуру дальше. - Максим Жбанков, стоя под рядами тюков макулатуры, объясняет: - Все это не есть жизнью. А жизнь будет дальше. Жизнь будет тем, что мы сделаем, когда уйдем с этой помойки».

Художественная акция «Конец Года культуры» прошла на Северном полигоне. Под музыку группы «Розовое гетто» и рев мусоровозов, под склоном горы отходов жизнедеятельности белорусской столицы лучшие белорусские художники пили «Советское шампанское» и поздравляли друг друга с окончанием Года культуры, передает «Радыё Свабода».

«Здесь все говорит само за себя, - рассказывает художник Руслан Вашкевич. - Сами обстоятельства символические - закончить Год культуры на свалке макулатуры. Ведь он действительно был рекордный количеством предписаний, бумаг, кодексов, разрешений быть творческим работником... Такого количества бумажных оплеух люди культуры не получали еще никогда, как в этот смехотворный Год культуры. Хотелось именно так его обнулить и закончить. Не жевать бесконечно эту тему, все время находясь в облаке негатива. А завершить эти корпоративы, настоящей торжественностью. Хотелось сделать эту встречу незабываемой».

Вашкевич говорит, что сама акция - проект не художественный. Инициатором называть себя не решается и объясняет, что все это не было бы возможно без многих людей, которые постоянно были рядом.

«Я не смог бы это сделать без арт-группировки, как мы это называем, - говорит Вашкевич. - Алина Савченко, Маша Хрусталева, Виктор Потапович... Здесь так много вдохновителей... Максим Жбанков - обязательная составляющая проекта, и это важно для меня».

Философ и культуролог Максим Жбанков привез на празднование целый экскурсионный автобус, который за время путешествия из Минска выслушал лекцию о «поколении секонд-хенд и мусорной культуре».

«Все то, что мы считаем культурой, имеет свой цикл существования, как и все в жизни, - говорит он. - То, что начинается как сенсация, как революция, как событие, в конце концов завершается как сор, как трэш, как то, что уже не подлежит вторичной переработке. Именно поэтому нам показалось, что очень интересно завершить Год культуры там, где обычно завершается существование какой угодно культуры».

«Мне кажется, что конфликт между нашими возможностями и желаниями и внешними обстоятельствами играет с нами в шутку, - считает Вашкевич. - Мы привыкли сопротивляться, это еще один наш мотор, это нас стимулирует, мотивирует на действия».

По cловам Максима Жбанкова, тема мусора и мусорной культуры позитивная сама по себе. Она напоминает итальянскую рождественскую традицию - избавляться в конце года от ненужных вещей.

«Я думаю, что естественные формы существования культуры - это лишение отработанного, мертвого. Мы наконец должны похоронить своих мертвецов и жить дальше», - говорит он.

2016-й год указом Лукашенко был назван Годом культуры.