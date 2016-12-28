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Я тебе переключу!

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  • Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»
  • 28.12.2016, 20:36

Ровно в 23.55 из динамиков польется не реклама памперсов, либо предложение безболезненного выведения мозолей, а Путин.

Помните анекдот советского времени?

Идет по первой программе очередной съезд компартии. На экране Брежнев читает доклад. Человек брезгливо хмыкает и переключает программу. Но на второй кнопке тот же Брежнев читает тот же доклад. Человек снова переключает. На следующей кнопке на экране появляется полковник КГБ, который грозит кулаком и грозно рычит: «Я тебе переключу!»

Вот поверьте мне, я никогда не думал, что такое произойдет при моей жизни, ибо такого не было даже при Брежневе.

А именно: 31 декабря в 23.55 по трансляции метро на всех станциях, синхронно с телевидением и радио, товарищ Путин произносит свое новогоднее обращение!

То есть, вы будете ехать на эскалаторе, а может задумчиво стоять на перроне, но тут вдруг зазвучит какая-то музыкальная заставка и знакомый до боли голос отца нации начнет читать поздравление. Оно будет о том, что мы прожили непростой год, но Крым наш. А вообще – вы там держитесь, и хорошего вам настроения. Хотя, денег нет.

Последняя мысль про деньги не прозвучит, но будет подразумеваться.

Понимаете, никто и никогда, даже махровые генсеки советских времен, даже Горбачёв и Ельцин не позволяли себе подобного. И неудивительно, ведь ты в метро – ты за деньги купил услугу доехать от станции до станции, и не более.

Может ты хочешь помолчать под гудение эскалатора, может хочешь поговорить по телефону. А может просто подумать о своем нелегком будущем, либо послушать в наушниках какую-то музыку.

Конечно, в метро звучат и всякие объявления, которые мы, впрочем, вообще как-то и не слышим. Но привыкли, что метро нужно зарабатывать деньги, поэтому относимся к этому со снисходительным пониманием.

Но тут другое! Ровно в 23.55 из динамиков льется не реклама памперсов, либо предложение безболезненного выведения мозолей, а Путин.

— Мы нашей пропагандой и под землёй тебя достанем! – как бы радостно говорит тебе Кремль, осуществив на деле народную поговорку.

Конечно же, в гибридной России, где говорится одно, подразумевается другое, а делается третье, вроде бы ничего такого в голосе Путина нет – это даже будет забавно слышать, как грохот колес заглушает вечную президентскую лапшу про будущее, которое будет лучше.

Но дело тут гораздо серьезнее.

Понимаете, там, в Кремле, действительно считают, что этот человек, который загнал страну в кризис, воины, санкции и прямые жертвы – что он стал нашей любимой и необходимейшей частью жизни. Такой родной частью жизни, что можно теперь шептать гражданам эту новогоднюю лабуду уже и в метро. А потом, видимо, в трамваях и троллейбусах, маршрутках и такси.

А потом и в каком-то инновационном утюге, который будет принимать радиостанции при глажке.

Я знаю еще только одну страну, в которой голос большого начальника звучит, даже когда ты сидишь на толчке – это Северная Корея. Еще вчера наши страны соревновались в падении экономики по чудным успехам в экономике. Но, видимо, поле сравнений уже можно расширить.

И когда вы, в новогоднюю ночь, упившись до беспамятства от счастливой жизни в путинской России, рухнете в кровать и потянетесь к жене, а она вдруг прошепчет вам на ушко, что победа над Игилом, запрещенным в России, уже близка, то не спешите прыгать в окно – это просто реализуется следующий этап государственной программы «Путин всегда рядом!»

Хотя, я бы назвал эту затею властей «Неуловимый Джо».

Помните ещё один анекдот, в котором задается вопрос, почему неуловимого ковбоя

Джо никто не может поймать. Думаю, ответ вы помните.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»


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