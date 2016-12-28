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Фотофакт: В России выпустили конструктор-замок с гербом «Погоня»

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  • 28.12.2016, 20:48

На упаковке изображена «Погоня» красного и голубого цвета.

Это детский конструктор, который называется «Замок Кастелло». Состоит из 1600 деталей. Весит 700 граммов и выпущен в России, передает «Радыё Свабода».

Фота: Anna Shkadun

На упаковке изображена «Погоня» красного и голубого цвета. В самом комплекте детали с «Погоней» отсутствуют.

Как пошутил пользователь twi_by, «чтобы продать товар, который плохо продается, в Беларуси - просто нарисуйте на нем Погоню».


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