закрыть
28 декабря 2016, среда, 22:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Витебчанин, сидевший на кране и требовавший зарплату, уехал из Беларуси

8
  • 28.12.2016, 21:09

Витебский отделочник решил открыть свое дело в другой стране.

Диму Столярова, витебского отделочника, который в апреле пять часов отсидел на башенном кране, требуя зарплату, найти не так уж легко. Телефон не отвечает, в сети Дмитрий появляется редко и ненадолго, пишет kp.by.

- Не беспокойтесь, со мной ничего не случилось, я никуда не пропал, - наконец, отвечает он на мои настойчивые попытки дозвониться и достучаться. - Просто связь тут у нас плохая.

Дима сейчас за пределами Беларуси. Он уехал работать в Россию. Трудится по своей основной специальности, выполняет отделочные работы.

- Мы под Питером работаем, тут строится коттеджный поселок. Инфраструктуры еще нет, интернет плохо ловится. И работы много.

Деньги, из-за которых Дмитрий полез тогда на кран после многочисленных попыток получить свой заработок законными способами, ему выплатили.

- Почти всё, - уточняет Столяров. - «Двенскстрой» со мной рассчитался уже полностью, я получил около 90 миллионов старыми. Но были и другие работодатели, которые тоже мне должны. Там еще висят небольшие суммы.

Свое дело, как намеревался, Дима пока еще не открыл. Решил подойти к этому вопросу основательно, все продумать, просчитать.

- Потихоньку движутся дела, хотя хотелось бы побыстрее.

С российскими работодателями проблем по поводу зарплаты у Дмитрия пока нет.

Напомним, витебский строитель-отделочник Дмитрий Столяров долгое время пытался через суд решить вопрос с работодателями, которые не выплатили ему крупные суммы денег. Несмотря на то, что суд принял решение в пользу молодого человека, деньги ему не выплачивали. Тогда он поехал «искать правду» в столицу и в порыве отчаяния зашел на первую попавшуюся стройку и залез на башенный кран. Дмитрий не слезал с крана пять часов, требуя, чтобы в его проблеме, наконец, разобрались. Кстати, за сидение на кране молодого человека не наказали.


Мнение

Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров
Остаться человеком
Остаться человеком Дмитрий Дрозд
Неудачи преследуют росатомовскую стройку в Беларуси
Неудачи преследуют росатомовскую стройку в Беларуси Андрей Ожаровский
Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко
Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко Виталий Портников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус