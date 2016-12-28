Витебчанин, сидевший на кране и требовавший зарплату, уехал из Беларуси 8 28.12.2016, 21:09

Витебский отделочник решил открыть свое дело в другой стране.

Диму Столярова, витебского отделочника, который в апреле пять часов отсидел на башенном кране, требуя зарплату, найти не так уж легко. Телефон не отвечает, в сети Дмитрий появляется редко и ненадолго, пишет kp.by.

- Не беспокойтесь, со мной ничего не случилось, я никуда не пропал, - наконец, отвечает он на мои настойчивые попытки дозвониться и достучаться. - Просто связь тут у нас плохая.

Дима сейчас за пределами Беларуси. Он уехал работать в Россию. Трудится по своей основной специальности, выполняет отделочные работы.

- Мы под Питером работаем, тут строится коттеджный поселок. Инфраструктуры еще нет, интернет плохо ловится. И работы много.

Деньги, из-за которых Дмитрий полез тогда на кран после многочисленных попыток получить свой заработок законными способами, ему выплатили.

- Почти всё, - уточняет Столяров. - «Двенскстрой» со мной рассчитался уже полностью, я получил около 90 миллионов старыми. Но были и другие работодатели, которые тоже мне должны. Там еще висят небольшие суммы.

Свое дело, как намеревался, Дима пока еще не открыл. Решил подойти к этому вопросу основательно, все продумать, просчитать.

- Потихоньку движутся дела, хотя хотелось бы побыстрее.

С российскими работодателями проблем по поводу зарплаты у Дмитрия пока нет.

Напомним, витебский строитель-отделочник Дмитрий Столяров долгое время пытался через суд решить вопрос с работодателями, которые не выплатили ему крупные суммы денег. Несмотря на то, что суд принял решение в пользу молодого человека, деньги ему не выплачивали. Тогда он поехал «искать правду» в столицу и в порыве отчаяния зашел на первую попавшуюся стройку и залез на башенный кран. Дмитрий не слезал с крана пять часов, требуя, чтобы в его проблеме, наконец, разобрались. Кстати, за сидение на кране молодого человека не наказали.