В Конгрессе США анонсировали болезненные лично для Путина санкции 3 28.12.2016, 21:12

О введении дополнительных санкций может быть объявлено до конца недели.

США введут «болезненные» санкции против России и президента Владимира Путина после того, как российские хакеры якобы вмешались в выборы президента страны. Об этом в Латвии сообщил сенатор США от республиканцев Линдси Грэм, передает republic.ru со ссылкой на Reuters.

«Вы увидите, что Конгресс расследует вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину», – заявил он.

По данным The Washington Post, о введении дополнительных санкций может быть объявлено до конца недели. Санкции будут нести экономический характер, сообщили собеседники издания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия предпримет ответные шаги в отношении США в случае «новых враждебных шагов».

Президент США Барак Обама ранее пообещал ответить России на ее действия во время президентских выборов в стране, речь, в частности, шла о кибератаках на серверы Демократической партии. После этого Путин во время телефонного разговора дал «четкий ответ» на предположения о вмешательстве Москвы в выборы.

В начале октября американские спецслужбы официально обвинили Кремль в попытке повлиять на исход выборов США. Российские власти отрицали свою связь с атаками.

Летом 2016 года хакеры неоднократно пытались взломать серверы американских партий. Эксперты указывали, что за ними стояли группировки Cozy Bear и Fancy Bear, их связывают с российскими властями и разведкой.