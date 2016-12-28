Кубок Рижской думы: Беларусь победила Египет
- 28.12.2016, 21:39
Белорусские гандболисты одолели египтян со счетом 28:27.
Во втором матче международного турнира «Кубок Рижской думы» сборная Беларуси победила команду Египта — 28:27, передает «Прессбол».
Беларусь - Египет — 28:27 (16:12)
Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Кулеш (3), Шинкель, Астрашапкин (2), Пуховский (6), Рутенко, Шилович (4), Юринок (3), Гайдученко (2), Карвацкий, Подшивалов, Королек (4), Титов, Бохан, Вайлупов (4).
Египет: Халиль, Шахин; Абдельрахим (3), Абдельразек (1), Абду, Насралла, Санад (4), Рамадан (1), Эль-Марси, Шебиб (5), Омар, Эльдераа (5), Абуэбаид (2), Эль-Ахмар (2), Эйсса (3), Эль-Бассиуни (1).