Белорус бросил вызов Ван Дамму 3 28.12.2016, 22:10

Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, исполнив его на движущихся машинах производства БелАЗ. На случай промашки смельчака застраховала компания «Промтрансинвест», передает tut.by.

Получилось у него бросить вызов Ван Дамму или нет, смотрите в видео.

Отметим, что для реализации трюка Белорусский автомобильный завод предоставил карьерные самосвалы БелАЗ-7517 грузоподъемностью 160 тонн и БелАЗ-7518 грузоподъемностью 180 тонн.