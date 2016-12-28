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Белорус бросил вызов Ван Дамму

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  • 28.12.2016, 22:10

Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, исполнив его на движущихся машинах производства БелАЗ. На случай промашки смельчака застраховала компания «Промтрансинвест», передает tut.by.

Получилось у него бросить вызов Ван Дамму или нет, смотрите в видео.

Отметим, что для реализации трюка Белорусский автомобильный завод предоставил карьерные самосвалы БелАЗ-7517 грузоподъемностью 160 тонн и БелАЗ-7518 грузоподъемностью 180 тонн.


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