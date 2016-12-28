Мы - европейские партизаны в зоне восточного влияния 28.12.2016, 22:36

Максим Жбанков

Культуролог Максим Жбанков вспоминает Год культуры - официальный и его «параллельную реальность».

Через четыре дня в Беларуси начинается Год науки. А пока вместе с культурологом Максимом Жбанковым «Еврораидио» вспоминает Год культуры.

- Событий в рамках культурных государственных программ не случилось. Удивляться тут нечему, наша государственная дотационная культура работает инерциально, не производит качественно новых продуктов. Когда объявили год культуры, забыли о том, чтобы объявить государственную культуру креативной. Получилось вторично и бессмысленно.

Произошел невероятный взрыв кинофестивалей, которых, помимо "Листопада", получилось пять или шесть. Появляется новая система самоорганизации тех, кто производит кино, кто его смотрит, и тех, кто согласен его замечать. Государство здесь никоим образом не приобщено.

Через творчество господ Курейчика и Мартиновича, то есть и в киношном, и в литературном планах выстраивается течение, которое я определяю как "отечественная национальная посредственная культура". Это культура, как говорят, домашней температуры, которая не гениальная, не фатально катастрофическая, а удовлетворяющая потребности среднего потребителя. Без этого уровня культуры не может быть того, что мы считаем высокой или элитарной культурой. Мы до сих пор строили культуру неправильно, мы ее строили сверху, а теперь она органично растет снизу. Два этажа имеем, фундамент есть, можем строить дальше.

Выделил новый альбом Лявона Вольского именно потому, что это спорная работа, очень личная, но это то, что невозможно не заметить. "Псіхасаматыка" очень неровная: есть претензии и к структуре, и к качеству звука, и к лирике, в которой слишком много автоповторов. Но правда в том, что ничего равносильного этому альбому у нас не появилось.

То, что наши изгнанники возвращаются на родину, это удивительное и очень интересное дело. Полагаю, что культурные администраторы и госменеджеры плохо понимают, что делать с неформатной культурой, что уже можно или нельзя, на страну она работает или все-таки против. И в этой растерянности госменеджеров есть шанс для неформатной культуры.

При этом никуда не делась цензура, ведь были в этой ситуации и отмененные концерты, и запрещенные выступления, и даже профильтрованная программа фестиваля Boolbamoovie, из которой убрали то кино, которое, как казалось экспертам, оскорбило отечественных милиционеров. То есть руководители никуда не делись. Но, слава богу, от них зависит все меньше.

Если говорить о каких-то попытках самоорганизации художественной жизни, то следует вспомнить невероятный взрыв так называемых креативных пространств. Ведь раньше была одна на всех галерея "Ў" и "ЦЕХ", а теперь и "Корпус 8", и "Корпус 6", и "Улей". Неожиданно оказалось, что творческих площадок не мало, а, может, даже слишком много для этого количества креативных кадров. Фактически, несистемная культура начинает не просто жить, а бить ключом.

Кодекс о культуре — это административная инициатива. Говорят, что такого нигде нет, извините, это не достижение, это вопрос к тем, кто его сделал: а чего это у нас есть?

У нас очень сильная поэзия, у нас абсолютно европейская литература, у нас сейчас на глазах возникает европейского уровня инди-кино и новая музыкальная волна. Это то неподконтрольное пространство, которое нас еще не раз удивит. И сам факт его существования — это, наверное, главное событие в этом году для всех нас.

Я никогда о нас как о Востоке и не думал. Мы — Европа. Несовершенная, травмированная, обиженная тем самым Востоком, которая до сих пор не освободилась от давления красной империи. Мы — европейские партизаны в поле восточного влияния.

Главное достояние этого года — новая генерация творческой молодежи, стремящейся реализовать себя здесь и сейчас. Это новые поэты, новые музыканты, новые киношники. Хотим мы или нет, встает, как говорил Гребенщиков, молодая шпана, которой принадлежит будущее, ее не запретить, не сдержать, не остановить. Я очень рад этому, - cказал Жбанков.