Украина построит вокруг Чернобыля солнечные электростанции 28.12.2016, 22:27

Тридцатикилометровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может получить новую жизнь.

Как заявил министр экологии Украины Остап Семерак, в министерстве рассматривают вариант передачи земли в аренду для строительства солнечных электростанций, сообщает портал 112.ua.

«О желании построить в зоне отчуждения объекты, генерирующие электроэнергию из возобновляемых источников, заявили уже ряд зарубежных компаний. И для нас это важно потому, что создание новых производств на этой территории даст возможность создать новые рабочие места и привлечь к работе специалистов, которые имеют опыт работы на ЧАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Украины.

При этом Остап Семерак отметил, что Министерство уже объявило конкурс на предоставление разрешения на аренду земли для монтажа в зоне отчуждения солнечных электростанций.

Ранее глава Минэкологии заявил, что Кабмин Украины снизил стоимость аренды государственного имущества в Чернобыльской зоне. Теперь при расчете арендной платы будет применяться коэффициент 0,15%.