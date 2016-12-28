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CNN назвал дату введений санкций США против РФ

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  • 28.12.2016, 23:08

США намерены ввести санкции против РФ за хакерские атаки еще до Нового года.

Администрация президента США Барака Обамы намерена ввести санкции против России за вмешательство в выборы уже в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновниках, осведомленных о планах правительства, передает РБК.

По словам источников телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер на дипломатическом уровне.

«Предполагается, что в рамках новых санкций будут названы определенные люди, связанные с российской кампанией по дезинформации», — сообщает CNN.


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