закрыть
29 декабря 2016, четверг, 1:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

История белоруса, получающего футбольное образование в Германии

  • 28.12.2016, 23:30
Герман Эльперин

Герман Эльперин - один из немногих белорусов, которые обучаются футболу в Европе.

История одного из лидеров немецкого «Фюрта» (U-17) и юношеской сборной Беларуси - устами его отца Александра Эльперина.

В Беларуси у ребят, которые увлекаются футболом, хватает возможностей реализовать себя. В августе 2014-го федерация футбола Беларуси начала сотрудничество с академией «Аякса». Команду, тренирующуюся по наработкам знаменитого клуба, возглавляет главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17) Кирилл Альшевский. Также заниматься любимым делом молодым футболистам может помочь такой проект, как «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!». Проект был создан в 2012 году и с тех пор активно растет и развивается. В этом сезоне в турнире приняло участие более 44 тысяч парней и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из 1470 школ Беларуси.

А как дела обстоят в Европе? «Прессбол» узнал у отца молодого белорусского таланта Германа Эльперина, как получить футбольное образование в Германии.

Футбольный детский сад. «Нюрнберг», Томас Мюллер

- Мы с семьей переехали в Германию в 2003 году. С белорусским образованием найти работу в этой стране не просто, поэтому для супруги и меня многое началось с самого начала. Учеба, работа, изучение немецкого языка. Жена по специальности социолог, я же нашел работу в бизнес-информатике.

Пока мы пытались найти себя в Германии, Герман пошел в детский сад. Он на первых порах не понимал, что происходит: «Почему все дети вдруг начали говорить на непонятном языке?”» Дома он всегда с нами общался только по-русски, и мы понятия не имели, как хорошо он владеет немецким. Но в детском саду нам сообщили, что Герман прекрасно общается с другими детьми. Наверное, у него было четкое разделение: дома общаться по-русски, в саду — по-немецки.

Футбол всегда был моей страстью, поэтому очень хотелось увлечь этим и сына. Спорт структурирует жизнь, приучает к дисциплине. Мы живем недалеко от базы ФК «Нюрнберг», и я решил, что это отличный вариант для сына. Однако ему было пять с половиной лет, а набор начинался только с семи. Поэтому первое время он ходил в футбольный детский сад. Это курсы изучения основ футбола для детей дошкольного возраста, которые предлагают некоторые клубы. В нашем регионе это «Фюрт» и «Нюрнберг».

Курсы изучения основ футбола платные, стоят 100 евро за полгода. В эту сумму входит футбольный мяч и игровая форма. Занятия проходят раз в неделю по пятницам, продолжительность — около часа. Группы по 10 человек, с каждой занимается отдельный тренер. Из футбольного детского сада отфильтровали лучших мальчишек и пригласили на дополнительную тренировку, за которой наблюдали тренеры профессиональных клубов. Герман единственный, кто прошел этот отбор. Так он попал в "Нюрнберг" (U-7). Футбольный детский сад — не единственный путь в команду. Ближе к началу сезона клубы организовывают просмотры детей. Приходит до 150 юных талантов, желающих показать себя.

- Первые месяцы в «Нюрнберге» были очень интересными. Тренировки проходили 3 раза в неделю, а по выходным — игры, преимущественно на региональном уровне. Зимой — турниры по всей Германии. За выходные могли проехать тысячу километров. Дети выезжали в пятницу после школы и возвращались в воскресенье вечером. Кроме того, уже с первых дней дети знают, что место в команде не гарантированно. То есть через полгода мальчику могут сообщить, что в следующем сезоне на него не рассчитывают. Герман на данном этапе к таким нагрузкам был не готов. Надо было что-то решать.

Если посмотреть историю многих игроков бундеслиги, то они на юношеском уровне не обязательно выступали за большие клубы. Томас Мюллер до 12 лет учился футболу в полупрофессиональном клубе «Пель». Кто-нибудь слышал о таком? Конечно, без таланта никак, но тренер в таком возрасте значит очень многое. Мы решили сменить "Нюрнберг" на команду попроще, где не гонятся за результатом, и выбрали «Фойхт». Его юниорские команды до U-13 играли в тех же лигах, что и команды «Нюрнберга». Кроме того, на базе «Фойхта» проходили занятия частной футбольной школы экс-игрока сборной Австрии Райнольда Хинтермайера.

Райнольд Хинтермайер, «Бавария», «Фюрт»

- Занятия у Хинтермайера обходились в 40 евро в месяц. Изначально мы планировали одну тренировку в неделю, но Хинтермайер всегда говорил парням, что они могут приходить на дополнительные бесплатные занятия. Герману очень нравились занятия в его школе.

Они много работали над координацией, техникой владения мячом. Следующий момент — понимание футбола как командной игры. Переключения из обороны в нападение и наоборот. Были тренировки, когда ребята целый час бегали с целью научиться играть в комбинационный футбол. Родителям это не всегда понятно со стороны, но во время матчей результат ощущается. Одна команда не может и трех передач сделать без ошибок, а у другой — мяч не отнять.

С новой командой Германа мы объездили всю Германию. Несмотря на то, что она без имени, мы выигрывали крупные турниры с участием юниорских команд бундеслиги. Из тех 11 человек, что были с Германом в «Фойхте», сейчас три играют в «Фюрте», три — в «Нюрнберге».

Каждый год Герману предлагали перейти в различные клубы, но мы видели, что Герман развивается. Значит, все идет как надо. Другой немаловажный момент: у нас подобралась очень хорошая компания родителей. Мы вместе и по Германии ездили на матчи, и в Италию... Наш ребенок был всем доволен, и нас все устраивало — то, что нужно.

Многие юниорские команды бундеслиги с ранних лет гонятся за результатом. Тренер рвет у бровки голосовые связки, хотя играют восьмилетние! Мне кажется, это неправильно. Часто на турнирах пересекались с мюнхенской «Баварией». Даже если команда проигрывала, их тренер спокойно на это реагировал, делал пометки для себя.

В 13 лет Герман стал игроком «Фюрта». До этого возраста каждый игрок имеет возможность показать себя в любой немецкой команде. В более позднем возрасте это практически невозможно. Только скауты занимаются поисками талантов. До U-15 команда "Фюрта" состояла только из местных игроков. Начиная с U-16 усиливается игроками со всей Германии. Они живут в интернате, расположенном на территории клуба. Иностранцы могут быть только из Евросоюза. Сейчас в "Фюрте" (U-17) нет ни одного легионера.

Все эти годы Герман был игроком основного состава, надеюсь, дальше тоже так будет. В команде U-15 он стал третьим бомбардиром лиги. В U-16 забивал мало, но практически в каждом матче отдавал голевые передачи. В U-17 у него голов на данный момент не очень много. Это связано с тем, что сын пропускал некоторые игры из-за проблем с раздражением сухожилия колена. Оно возникло, скорее всего, из-за чрезмерного количества нагрузок. Несколько недель нужно было на то, чтобы прийти в норму. Серьезных травм у него не случалось.

Игроков своих юниорских команд клуб всегда сравнивает друг с другом. Из команды U-17 можно попасть в U-19. Игроков из U-19 пробуют в U-23, а особо талантливых — у профессионалов. Вторая команда «Фюрта» играет в Д4, первая— в Д2.

Юлиан Дракслер, Феликс Магат, сборная Беларуси

- Сейчас Герман в 10 классе гимназии, ему два года до выпуска. Мы рекомендуем ему больше внимания уделять школе, потому что это всегда пригодится в жизни. Футболист — профессия не на долго. Знаете Юлиана Дракслера? Его история показательна. Его взяли в профессионалы, когда он учился в 11 классе. Из-за футбола он не успевал нормально учиться в школе. Феликс Магат лично пришел к родителям и сказал: «Пускай ваш сын оставляет школу. Я гарантирую, что он станет профессиональным футболистом». Когда такое говорят, есть смысл подумать. Если ты гарантированно будешь профессионалом в «Шальке-04» — можно чем-то жертвовать. А когда не уверен в этом, школу оставлять никак нельзя.

В «Фюрте» Герману комфортно. Есть все виды футбольных полей, в том числе под крышей. Физиотерапевты, психологи, квалифицированные тренеры… Всю экипировку для футбола дает клуб. Игроки из U-15 получают футбольную обувь.

За матчами на юношеском уровне, начиная с U-15, постоянно следят агенты. Крупные фирмы на каждую игру отправляют представителя. Они находятся среди болельщиков, и никто не знает, как они выглядят. У Германа агент появился в этом году. Наши договоренности построены на безденежной основе. Имя агента нигде не афишируется. На Transfermarkt, например, просто указано, что он есть.

Игрокам с контрактом «Фюрт» компенсирует затраты, связанные с тренировками. Игрокам приходится много ездить. Плюс питание, витамины и прочее. Речь идет о небольших суммах на повседневные расходы. Думаю, это правильно. Многие ребята возраста Германа, которые не занимаются футболом, могут подработать. А когда занимаешься футболом пять раз в неделю, у тебя на это просто времени нет. Но нормальный образ жизни вести тоже хочется. Ты же не будешь в 17 или 18 лет все время просить у родителей деньги. Это определенная компенсация за то время, которое молодой футболист отдает игре.

Герман Эльперин (№11) в составе юношеской сборной Беларуси (U-17)

- Мы очень рады тому, как у нас складываются отношения с тренерским штабом сборной Беларуси. Команда очень хорошо приняла Германа. По возможности мы с супругой стараемся прилетать на игры. Были на Мальте, в Польше. По тому, что видел, могу сказать вот что: в Беларуси действительно занимаются ребятами. Многие из сборной 2000 года могли бы спокойно играть в юниорских командах клубов Германии.

Да, к сожалению, на турнире на Кипре Герман не играл. На некоторые спарринги из-за разницы в футбольном календаре Германии и Беларуси он приехать не смог. Мы рады, что сборная сумела квалифицироваться в элитный раунд чемпионата Европы и надеемся, что Герман сможет выступить за сборную на следующем этапе. Для него это действительно большая честь.


Мнение

Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров
Остаться человеком
Остаться человеком Дмитрий Дрозд
Неудачи преследуют росатомовскую стройку в Беларуси
Неудачи преследуют росатомовскую стройку в Беларуси Андрей Ожаровский
Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко
Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко Виталий Портников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус