История белоруса, получающего футбольное образование в Германии 28.12.2016, 23:30

Герман Эльперин

Герман Эльперин - один из немногих белорусов, которые обучаются футболу в Европе.

История одного из лидеров немецкого «Фюрта» (U-17) и юношеской сборной Беларуси - устами его отца Александра Эльперина.

В Беларуси у ребят, которые увлекаются футболом, хватает возможностей реализовать себя. В августе 2014-го федерация футбола Беларуси начала сотрудничество с академией «Аякса». Команду, тренирующуюся по наработкам знаменитого клуба, возглавляет главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17) Кирилл Альшевский. Также заниматься любимым делом молодым футболистам может помочь такой проект, как «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!». Проект был создан в 2012 году и с тех пор активно растет и развивается. В этом сезоне в турнире приняло участие более 44 тысяч парней и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из 1470 школ Беларуси.

А как дела обстоят в Европе? «Прессбол» узнал у отца молодого белорусского таланта Германа Эльперина, как получить футбольное образование в Германии.

Футбольный детский сад. «Нюрнберг», Томас Мюллер

- Мы с семьей переехали в Германию в 2003 году. С белорусским образованием найти работу в этой стране не просто, поэтому для супруги и меня многое началось с самого начала. Учеба, работа, изучение немецкого языка. Жена по специальности социолог, я же нашел работу в бизнес-информатике.

Пока мы пытались найти себя в Германии, Герман пошел в детский сад. Он на первых порах не понимал, что происходит: «Почему все дети вдруг начали говорить на непонятном языке?”» Дома он всегда с нами общался только по-русски, и мы понятия не имели, как хорошо он владеет немецким. Но в детском саду нам сообщили, что Герман прекрасно общается с другими детьми. Наверное, у него было четкое разделение: дома общаться по-русски, в саду — по-немецки.

Футбол всегда был моей страстью, поэтому очень хотелось увлечь этим и сына. Спорт структурирует жизнь, приучает к дисциплине. Мы живем недалеко от базы ФК «Нюрнберг», и я решил, что это отличный вариант для сына. Однако ему было пять с половиной лет, а набор начинался только с семи. Поэтому первое время он ходил в футбольный детский сад. Это курсы изучения основ футбола для детей дошкольного возраста, которые предлагают некоторые клубы. В нашем регионе это «Фюрт» и «Нюрнберг».

Курсы изучения основ футбола платные, стоят 100 евро за полгода. В эту сумму входит футбольный мяч и игровая форма. Занятия проходят раз в неделю по пятницам, продолжительность — около часа. Группы по 10 человек, с каждой занимается отдельный тренер. Из футбольного детского сада отфильтровали лучших мальчишек и пригласили на дополнительную тренировку, за которой наблюдали тренеры профессиональных клубов. Герман единственный, кто прошел этот отбор. Так он попал в "Нюрнберг" (U-7). Футбольный детский сад — не единственный путь в команду. Ближе к началу сезона клубы организовывают просмотры детей. Приходит до 150 юных талантов, желающих показать себя.

- Первые месяцы в «Нюрнберге» были очень интересными. Тренировки проходили 3 раза в неделю, а по выходным — игры, преимущественно на региональном уровне. Зимой — турниры по всей Германии. За выходные могли проехать тысячу километров. Дети выезжали в пятницу после школы и возвращались в воскресенье вечером. Кроме того, уже с первых дней дети знают, что место в команде не гарантированно. То есть через полгода мальчику могут сообщить, что в следующем сезоне на него не рассчитывают. Герман на данном этапе к таким нагрузкам был не готов. Надо было что-то решать.

Если посмотреть историю многих игроков бундеслиги, то они на юношеском уровне не обязательно выступали за большие клубы. Томас Мюллер до 12 лет учился футболу в полупрофессиональном клубе «Пель». Кто-нибудь слышал о таком? Конечно, без таланта никак, но тренер в таком возрасте значит очень многое. Мы решили сменить "Нюрнберг" на команду попроще, где не гонятся за результатом, и выбрали «Фойхт». Его юниорские команды до U-13 играли в тех же лигах, что и команды «Нюрнберга». Кроме того, на базе «Фойхта» проходили занятия частной футбольной школы экс-игрока сборной Австрии Райнольда Хинтермайера.

Райнольд Хинтермайер, «Бавария», «Фюрт»

- Занятия у Хинтермайера обходились в 40 евро в месяц. Изначально мы планировали одну тренировку в неделю, но Хинтермайер всегда говорил парням, что они могут приходить на дополнительные бесплатные занятия. Герману очень нравились занятия в его школе.

Они много работали над координацией, техникой владения мячом. Следующий момент — понимание футбола как командной игры. Переключения из обороны в нападение и наоборот. Были тренировки, когда ребята целый час бегали с целью научиться играть в комбинационный футбол. Родителям это не всегда понятно со стороны, но во время матчей результат ощущается. Одна команда не может и трех передач сделать без ошибок, а у другой — мяч не отнять.

С новой командой Германа мы объездили всю Германию. Несмотря на то, что она без имени, мы выигрывали крупные турниры с участием юниорских команд бундеслиги. Из тех 11 человек, что были с Германом в «Фойхте», сейчас три играют в «Фюрте», три — в «Нюрнберге».

Каждый год Герману предлагали перейти в различные клубы, но мы видели, что Герман развивается. Значит, все идет как надо. Другой немаловажный момент: у нас подобралась очень хорошая компания родителей. Мы вместе и по Германии ездили на матчи, и в Италию... Наш ребенок был всем доволен, и нас все устраивало — то, что нужно.

Многие юниорские команды бундеслиги с ранних лет гонятся за результатом. Тренер рвет у бровки голосовые связки, хотя играют восьмилетние! Мне кажется, это неправильно. Часто на турнирах пересекались с мюнхенской «Баварией». Даже если команда проигрывала, их тренер спокойно на это реагировал, делал пометки для себя.

В 13 лет Герман стал игроком «Фюрта». До этого возраста каждый игрок имеет возможность показать себя в любой немецкой команде. В более позднем возрасте это практически невозможно. Только скауты занимаются поисками талантов. До U-15 команда "Фюрта" состояла только из местных игроков. Начиная с U-16 усиливается игроками со всей Германии. Они живут в интернате, расположенном на территории клуба. Иностранцы могут быть только из Евросоюза. Сейчас в "Фюрте" (U-17) нет ни одного легионера.

Все эти годы Герман был игроком основного состава, надеюсь, дальше тоже так будет. В команде U-15 он стал третьим бомбардиром лиги. В U-16 забивал мало, но практически в каждом матче отдавал голевые передачи. В U-17 у него голов на данный момент не очень много. Это связано с тем, что сын пропускал некоторые игры из-за проблем с раздражением сухожилия колена. Оно возникло, скорее всего, из-за чрезмерного количества нагрузок. Несколько недель нужно было на то, чтобы прийти в норму. Серьезных травм у него не случалось.

Игроков своих юниорских команд клуб всегда сравнивает друг с другом. Из команды U-17 можно попасть в U-19. Игроков из U-19 пробуют в U-23, а особо талантливых — у профессионалов. Вторая команда «Фюрта» играет в Д4, первая— в Д2.

Юлиан Дракслер, Феликс Магат, сборная Беларуси

- Сейчас Герман в 10 классе гимназии, ему два года до выпуска. Мы рекомендуем ему больше внимания уделять школе, потому что это всегда пригодится в жизни. Футболист — профессия не на долго. Знаете Юлиана Дракслера? Его история показательна. Его взяли в профессионалы, когда он учился в 11 классе. Из-за футбола он не успевал нормально учиться в школе. Феликс Магат лично пришел к родителям и сказал: «Пускай ваш сын оставляет школу. Я гарантирую, что он станет профессиональным футболистом». Когда такое говорят, есть смысл подумать. Если ты гарантированно будешь профессионалом в «Шальке-04» — можно чем-то жертвовать. А когда не уверен в этом, школу оставлять никак нельзя.

В «Фюрте» Герману комфортно. Есть все виды футбольных полей, в том числе под крышей. Физиотерапевты, психологи, квалифицированные тренеры… Всю экипировку для футбола дает клуб. Игроки из U-15 получают футбольную обувь.

За матчами на юношеском уровне, начиная с U-15, постоянно следят агенты. Крупные фирмы на каждую игру отправляют представителя. Они находятся среди болельщиков, и никто не знает, как они выглядят. У Германа агент появился в этом году. Наши договоренности построены на безденежной основе. Имя агента нигде не афишируется. На Transfermarkt, например, просто указано, что он есть.

Игрокам с контрактом «Фюрт» компенсирует затраты, связанные с тренировками. Игрокам приходится много ездить. Плюс питание, витамины и прочее. Речь идет о небольших суммах на повседневные расходы. Думаю, это правильно. Многие ребята возраста Германа, которые не занимаются футболом, могут подработать. А когда занимаешься футболом пять раз в неделю, у тебя на это просто времени нет. Но нормальный образ жизни вести тоже хочется. Ты же не будешь в 17 или 18 лет все время просить у родителей деньги. Это определенная компенсация за то время, которое молодой футболист отдает игре.

Герман Эльперин (№11) в составе юношеской сборной Беларуси (U-17)

- Мы очень рады тому, как у нас складываются отношения с тренерским штабом сборной Беларуси. Команда очень хорошо приняла Германа. По возможности мы с супругой стараемся прилетать на игры. Были на Мальте, в Польше. По тому, что видел, могу сказать вот что: в Беларуси действительно занимаются ребятами. Многие из сборной 2000 года могли бы спокойно играть в юниорских командах клубов Германии.

Да, к сожалению, на турнире на Кипре Герман не играл. На некоторые спарринги из-за разницы в футбольном календаре Германии и Беларуси он приехать не смог. Мы рады, что сборная сумела квалифицироваться в элитный раунд чемпионата Европы и надеемся, что Герман сможет выступить за сборную на следующем этапе. Для него это действительно большая честь.