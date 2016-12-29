В школе Петербурга нашли тело белорусского рабочего

В школе Петербурга нашли тело белорусского рабочего12
- 29.12.2016, 7:35
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Тело 33-летнего мужчины было обнаружено во вторник, 27 декабря, в одной из школ Невского района Санкт-Петербурга.
Как сообщает spbdnevnik.ru, труп молодого мужчины нашли на первом этаже школьного здания. Занятия в школе не проводятся, здесь идет ремонт.
Установлено, что покойный — гражданин Беларуси — работал в строительной фирме, которая проводит ремонт в этом учреждении образования.
Тело мужчины направлен в морг для установления причины смерти.