В школе Петербурга нашли тело белорусского рабочего 12 29.12.2016, 7:35

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Тело 33-летнего мужчины было обнаружено во вторник, 27 декабря, в одной из школ Невского района Санкт-Петербурга.

Как сообщает spbdnevnik.ru, труп молодого мужчины нашли на первом этаже школьного здания. Занятия в школе не проводятся, здесь идет ремонт.

Установлено, что покойный — гражданин Беларуси — работал в строительной фирме, которая проводит ремонт в этом учреждении образования.

Тело мужчины направлен в морг для установления причины смерти.