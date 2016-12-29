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В Китае создали смартфон для круглосуточных разговоров

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  • 29.12.2016, 7:39
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Смартфон Gionee
Фото: highsnobiety.com

Телефон рассчитан на 32 часа непрерывной работы в режиме разговора.

Китайская компания Gionee представила смартфон, который держит заряд батареи больше чем полнедели, пишет Lenta.ru.

Гаджет рассчитан на 32 часа непрерывной работы в режиме разговора, а также позволяет смотреть видео до 26 часов без перерыва. В смартфоне предусмотрено 6 гигабайт оперативной памяти.

Корпус модели M2017 выполнен из металла и декорирован натуральной кожей. В телефоне установлена фронтальная и две задние камеры, активация гаджета происходит по отпечаткам пальцев владельца.

Планируется, что продажи смартфона стартуют в 2017 году, он будет представлен только на китайском рынке. Цены на модель будут варьироваться от 1007 до 2446 долларов.


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