Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета

Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета12
- 29.12.2016, 7:49
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Скандальный Дутерте снова отличился.
Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал "сбрасывать коррумпированных филиппинских чиновников с вертолета на полпути к Маниле", сообщает The Philippine Star.
"Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на полпути в Манилу. Я делал это раньше, почему я не могу сделать этого сейчас?" – сказал он, выступая после посещения пострадавших от тайфуна районов провинции Южный Камаринес.
Дутерте отметил, что борьба с коррупцией наравне с антинаркотической кампанией будут оставаться приоритетными задачами его президетского срока.