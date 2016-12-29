Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета 12 29.12.2016, 7:49

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РОДРИГО ДУТЕРТЕ

ФОТО: GREGORIO B. DANTES JR / ZUMAPRESS / GLOBALLOOKPRESS.COM

Скандальный Дутерте снова отличился.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал "сбрасывать коррумпированных филиппинских чиновников с вертолета на полпути к Маниле", сообщает The Philippine Star.

"Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на полпути в Манилу. Я делал это раньше, почему я не могу сделать этого сейчас?" – сказал он, выступая после посещения пострадавших от тайфуна районов провинции Южный Камаринес.

Дутерте отметил, что борьба с коррупцией наравне с антинаркотической кампанией будут оставаться приоритетными задачами его президетского срока.