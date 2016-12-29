Минское «Динамо» досрочно вышло в полуфинал Кубка Шпенглера 29.12.2016, 7:51

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Хоккеисты "Динамо" уступили в Швейцарии "Давосу" со счетом 4:5.

Но по лучшей разнице забитых пропущенных шайб вышли в полуфинал Кубка Шпенглера, сообщает БелТА.

Минчане стартовали на престижном турнире победой над сборной Канады (7:4). Швейцарские хоккеисты, наоборот, уступили в первом матче в группе Каттини представителям Страны Кленового листа (3:4), и виктория в матче с минчанами могла значительно поправить их турнирное положение.

В составе "зубров" по сравнению с первой игрой произошли изменения в составе. С первых минут место в воротах занял Кевин Лаланд, сменивший Бена Скривенса. Принял участие в матче и новичок динамовцев Аарон Палушай.

"Динамо-Минск" - "Давос" - 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

Давос. "Валлиант Арена".

"Динамо-Минск": Лаланд (Скривенс); Лисовец - Коробов, Клинкхаммер - Эллисон - Карабань; Готовец - Граборенко, Комаров - Ковыршин - Матерухин; Хенкель - Шинкевич, Павлович (к) - Стась - Степанов; Дрозд - Волков - Китаров; Лопачук, Палушай.

Шайбы: 1:0 - Клинкхаммер (4.54, в меньшинстве). 1:1 - Холл (Шор, Рууту, 16.03, в большинстве). 1:2 - Шнибергер (Корви, 21.28, в большинстве). 1:3 - Линдгрен (Рууту, М.Визер, 22.17). 1:4 - Шор (Ледин, 29.31, в большинстве). 2:4 - Карабань (Китаров, 29.46). 3:4 - Павлович (Палушай, 30.38). 3:5 - Корви (41.41). 4:5 - Павлович (Клинкхаммер, 47.35, в большинстве).

Подопечные Крэйга Вудкрофта открыли счет на пятой минуте, когда действовали в меньшинстве. Форвард Роб Клинкхаммер перехватил шайбу в своей зоне, убежал один на один с голкипером "Давоса" и переиграл соперника - 1:0. Хозяева площадки стали угрожать воротам белорусской команды начиная с середины первого периода. Хоккеисты "Динамо" часто нарушали правила и оставались в меньшинстве, в итоге на 17-й минуте цели достиг бросок фоварда хозяев Адама Холла.

После перерыва "Давос" успешно провел три атаки и смог повести в счете - 4:1. Однако нынешний Кубок Шпенглера отличается большим количеством голов. Тем более, что и у "Динамо" игра в нападении получалась. В итоге, Данила Карабань и Александр Павлович в течение минуты смогли отличиться заброшенными шайбами - 3:4.

В заключительные двадцать минут матча команды продолжили активно действовать в нападении и обменялись голами. Однако сравнять счет динамовцам так и не удалось, хотя они имели несколько перспективных моментов.