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Трамп напишет инаугурационную речь сам

  • 29.12.2016, 7:54
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Фото: AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE

Избранный президент США Дональд Трамп вдохновился выступлениями экс-лидеров страны Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на общавшихся в последние дни с республиканцем людей.

Утверждается, что избранный президент уже сделал первые наброски своего выступления на церемонии вступления в должность. При составлении текста речи Трампа консультирует спичрайтер Стивен Миллер, который готовил выступления республиканца в ходе его предвыборной кампании и займет в его администрации должность старшего советника по политическим вопросам.

«Трамп сказал, что «невероятный стиль» Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января», — отмечается в издании.

По словам неназванного источника, избранный президент также вдохновлен способностью Кеннеди «мотивировать страну отправиться на Луну».


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