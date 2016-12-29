За что сняли Журавкова? 13 29.12.2016, 8:31

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Михаил Журавков

По неофициальной информации, министр образования освобожден в связи со скандалом вокруг питания воспитанников детских интернатных учреждений.

Напомним, что именно в день, когда Александр Лукашенко проводил пресс-конференцию для российских журналистов и рассказывал, как все в Беларуси благостно, СМИ облетели фото истощенных людей из минского интерната. Больные люди выглядели на них, как узники, концлагеря. После этого по всем интернатам началась масштабная проверка.

Как выяснила «Народная воля», такое представление действительно было, но оно еще не рассмотрено. И претензии у правоохранителей есть не только к Министерству образования, но и к другим ведомствам: Минздраву, Министерству труда и соцзащиты.

«Генеральная прокуратура не ставила вопрос о снятии министра Михаила Журавкова с должности», – так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Генпрокуратуры Петр Киселев.