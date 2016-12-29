Экс-диктатор Уругвая умер в тюрьме 5 29.12.2016, 8:32

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Экс-диктатор Уругвая Грегорио Альварес скончался от сердечного приступа в возрасте 91 года.

Сообщается, что он скончался в тюрьме, где последние десять лет отбывал наказание по обвинению в убийстве деятелей оппозиции.

Альварес занимал пост президента республики в период с 1981 по 1984 год и был одним из главных действующих лиц военного переворота 1973 года и установления диктатуры, которая господствовала в стране в течение 12 лет, передает Gazeta.ru.

В 2009 году его приговорили к 25 годам лишения свободы. Он был признан виновным в нарушениях прав человека и причастности к убийствам 37 политических противников военного режима с 1977 по 1978 год, когда будущий диктатор занимал пост командующего вооруженными силами Уругвая.