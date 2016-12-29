Шаг к закону 3 Ольга Майорова

29.12.2016, 8:41

3,617

ОЛЬГА МАЙОРОВА

Общество неизбежно будет реагировать на беспредел милиции. Страна у нас партизанская, традиции живы.

- Ты почему зарплату третий месяц не получаешь?

- Я же думал: «Дали дубинку, и вертись как хочешь!»

Вот и снова этот милиционер из анекдота 90-х живее всех живых. Только сейчас ещё хуже – золотой запас у атамана заканчивается. И расплатиться с теми, на чьих спинах держится белорусский режим, уже скоро будет трудно с помощью зарплатной карточки. В результате «дубинка» чаще и чаще мелькает в сообщениях СМИ: инвалида протащили спиной по лестнице, молодой здоровый человек возвращается из тюрьмы в гробу со следами пыток, милиционер избил 9-летнего ребёнка…

Моя рука отказывается писать продолжение этого печального списка. Я вижу, что милицейское насилие всё больше выходит за привычные для нашего общества рамки. Если раньше в основном рисковали быть избитыми гражданские активисты и журналисты, то сейчас любой человек любого возраста уже понимает, что его могут избить совершенно безнаказанно.

Система защитит своих и позволит продолжать творить беспредел. Потому что руководят ею люди, надевающие форму НКВД и ясно говорящие этим, какие методы «работы» они допускают. Потому что милиционеров в 7 раз больше на душу населения, чем в цивилизованных странах. Потому что, когда парня отчислили из строительного училища за неуспеваемость, он пришёл на работу в милицию. Это кельму каменщика ему доверять нельзя, а оружие – не вопрос.

Вопрос только в том, понимают ли власти, что в перспективе (возможно, ближайшей) неизбежно возникнет реакция общества, которому уже нечего будет бояться – избить или убить могут в любом случае, вышел ты на митинг или просто возвращаешься со второй работы.

Общество неизбежно будет реагировать. Страна у нас партизанская, традиции живы. А опыта цивилизованного решения проблем нам не позволяют получить. Нет ни местного самоуправления, ни выборов, ни открытой дискуссии на телевидении. Нет ни одного механизма, позволяющего гражданскому обществу контролировать силовые структуры. Беларусь достаточно прочно увязла в раннефеодальном болоте, в котором право силы победило силу права. А ведь достаточно хоть немного вынырнуть и посмотреть , как подобные проблемы решают в мире.

Есть две вещи, в которых очевидно нуждается наша Беларусь, и отсутствие их удивит любого европейца:

- Возглавлять силовые структуры должны гражданские лица, в голове которых будет ясное понимание: люди с оружием наняты обществом для общества, а не для создания своего государства в государстве;

- Необходимо учредить институт уполномоченного по правам человека. А поскольку в нашей стране болезнь бесправия и насилия является запущенной и хронической, то нужны и уполномоченный по правам ребёнка, и уполномоченный по правам заключённых. Их высокий статус должен быть закреплён Конституцией и специальным законом.

В начале 2010 года Совет ООН по правам человека рекомендовал белорусским властям учредить такую должность к моменту представления очередного доклада, то есть к началу 2014 году. Однако на официальном уровне эта рекомендация была проигнорирована. Почему? Смотри второй абзац сверху. Впрочем, рассматривалась возможность назначить на эту должность удобного человека. Нам с вами не стоит даже тратить время на обсуждение этого варианта. Очевидна его вредность и глупость.

Если не будет гражданского контроля, если не будет проведена реформа судебно-правовой системы, если власть продолжит откупаться от силовых структур покрыванием беззакония и преступлений – не жалуйтесь, господа. Не обвиняйте оппозицию в том, что она дестабилизирует общество. Вы и только вы будете виноваты в радикализации настроений людей. Вы и только вы толкаете людей к самосуду, к древнему и страшному принципу «око за око, зуб за зуб». И не стоит цинично отмахиваться и сводить всё к ироничному «хвост за хвост». Смешно не будет никому. Ни вам, ни милиции, ни самим гражданам.

Нами создана гражданская инициатива «Шаг к закону» в том числе и для того, чтобы напомнить об этом.

Мы предлагаем реформы, общественную дискуссию. Мы предлагаем сделать ШАГ К ЗАКОНУ.

Ольга Майорова, специально для charter97.org