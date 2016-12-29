Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой года 6 29.12.2016, 8:53

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Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года по версии журнала “Форбс”.

За последние 12 месяцев Сбор фильмов "Капитан Америка: Гражданская война" и фильм братьев Коэнов "Аве Цезарь!", в которых занята Скарлетт, в мировом прокате составил $1,2 млрд.

Второе место в рейтинге самых кассовых актеров у Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего (по $1,15 млрд. У каждого). В списке затем следуют австралийская актриса Марго Робби и Эми Адамс.

Список "Форбс" составляется ежегодно. В прошлом году его возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс. Самых кассовых актеров называют среди исполнителей главных ролей в фильмах.