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Взрыв во время боксерского матча на Филиппинах: десятки раненых

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  • 29.12.2016, 9:06
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Бомба была взорвана дистанционно при помощи мобильного телефона.

33 человека получили ранения в провинции Лейте на Филиппинах в результате взрыва во время любительского боксерского поединка. Об этом сообщает Reuters.

Бомба была взорвана дистанционно при помощи мобильного телефона.

В полиции сообщили, что на данный момент нет подозреваемых в совершении преступления, также ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

В конце ноября девять человек из охраны президента Филиппин Родриго Дутерте были ранены после того, как на пути следования президентского конвоя было приведено в действие взрывное устройство.


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