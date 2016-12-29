Реактор на БелАЭС как-то довезли 13 29.12.2016, 9:37

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Корпус реактора для БелАЭС, с которым случился инцидент при доставке, уже в Островце.

Поздним вечером 28 декабря корпус реактора доставлен на Белорусскую АЭС.

Агрегат изготовлен на волгодонском предприятии «Атоммаш», которое является филиалом АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»). В Беларусь он был отправлен 31 октября. От завода-изготовителя «Атоммаш» корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Там начался речной этап, который продлился до Нововоронежа. Далее до Островца его перевозили по железной дороге на специализированном транспортере, пишет БелаПАН.

После доставки на строительную площадку новый корпус реактора пройдет тщательную техническую экспертизу, сообщали. Об этом говорилось в официальном комментарии российской инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» по поводу нештатной ситуации, возникшей во время транспортировки груза.

В комментарии, распространенном пресс-службой компании, отмечается, что корпус реактора перевозится в сопровождении представителя завода-изготовителя «АЭМ-Атоммаш».

«Согласно техническому регламенту, корпус реактора перевозится в транспортном защитном кожухе, в ограждающей габаритной конструкции, при соблюдении всех технических требований по безопасности транспортировки, — заверили в «Атомстройэкспорте». — В ночь с 25 декабря на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети. По прибытии груза на площадку сооружения АЭС будет произведена тщательная техническая экспертиза на входном контроле в соответствии с действующими нормами и правилами».

Об инциденте с новым корпусом реактора сообщил 26 декабря интернет-ресурс charter97.org со ссылкой на жителя Толочинского района (Витебская область). По словам источника, корпус затронул опору контактной сети и мог получить повреждения.

27 декабря отдел информации и общественных связей РУП «БелАЭС» опубликовал на сайте предприятия сообщение, в котором признал факт нештатной ситуации. Представители БелАЭС сообщили, что 26 декабря на станции Славное «во время выполнения маневровых операций» произошло «незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети».

«Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию», — говорилось в сообщении.

Новый реакторный корпус произведен на замену прежнему, с которым также произошел инцидент: 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки корпуса реактора 330-тонный агрегат сорвался и упал.

Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 т, его высота составляет 13 м, диаметр — 4,5 м. Изделие представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху он герметично закрыт крышкой. Крышка крепится к корпусу с помощью шпилек. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.

Белорусская АЭС — проект по строительству атомной электростанции типа ВВЭР-1200, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт.