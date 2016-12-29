Садальский о крушении Ту-154: «Миллион процентов теракт. Мне сказали в ФСБ и МВД» 34 29.12.2016, 9:42

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Станислав Садальский

Власти РФ держат граждан "за дураков", не сообщая о настоящих причинах крушения самолета Ту-154, заявил российский актер Станислав Садальский.

Крушение российского самолета Ту-154 является терактом. Об этом в своем блоге на LiveJournal заявил актер Станислав Садальский, ссылаясь на своих знакомых в правоохранительных органах.

"1 000 000% теракт. Истина горька. Мне сказали в Сочи мои друганы из ФСБ, МВД, жители. Рассказали все как есть. Нас и СМИ держат за дураков. Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", – написал Садальский.

Самолет минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море.

ФСБ РФ заявила, что признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет.

Комиссия по расследованию причин катастрофы изначально склонялась к версии технической неисправности в качестве одной из основных причин крушения. 27 декабря "Интерфакс" сообщил, что специалисты центра военно-воздушных сил министерства обороны России считают основной версией крушения Ту-154 ошибку пилотирования.