На Новый год в Беларуси будет оттепель 29.12.2016, 9:54

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По северо-востоку пройдет мокрый снег и дождь.

На Новый год в Беларуси будет оттепель, сообщил начальник службы гидрометеопрогнозов Белгидромета Дмитрий Рябов.

В субботу, 31 декабря, ночью будет от минус 5 до плюс 1 градуса, днем — от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В воскресенье, 1 января, кратковременные осадки, с преобладанием дождя, ночью от минус 4 по югу до плюс 2 градусов, днем — от 1 градуса ниже нуля до 5 градусов тепла.

Морозная погода установится в субботу, 7 января. Ночью будет от минус 15 до минус 20 градусов, днем от минус 11 до минус 16 градусов.