Фирмы, которые доставляют в Беларусь посылки через Россию, штрафуют 15 29.12.2016, 9:57

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"Российский" вариант для обхождения таможенных пошлин не прокатывает.

Фирмы, которые организуют доставку в Беларусь международных посылок (из того же Китая) через Россию, начали привлекать к ответственности, пишет sb.by.

В этом году в нашей стране был введен лимит (пошлиной не облагаются бандероли стоимостью до 22 евро и весом до 10 кг, ранее — до 200 евро и до 31 кг).

Однако в такой ситуации начал действовать "российский" вариант для обхождения таможенного контроля. Отдельные предприниматели зарабатывают на том, что предлагают помощь в уклонении от таможенных пошлин. Схема была такова. Житель Беларуси заказывал доставку товара на склад определенной фирмы в Россию, где действует другой лимит — до 1000 евро и до 31 кг. После этого из Брянска. Смоленска или Пскова товар доставляли белорусу и пошлину ему платить уже не надо, он только рассчитывается за доставку.

Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси заявлял, что эта схема незаконна, поэтому нарушителей будут привлекать к ответственности. Недавно отдел по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Минской региональной таможни провел проверки с целью выявления "серых" схем доставки из России в Беларусь международных почтовых отправлений. Одна зарегистрированная в Минске фирма оштрафована, проверка деятельности другой еще продолжается.