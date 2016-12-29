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«Завелось восьмое чудо — белорусская АЭС»

  • 29.12.2016, 10:23
  • 8,323
Дмитрий Растаев

Наблюдения и пожелания года — в стихах Дмитрия Растаeва.

Стихи опубликованы в Фейсбуке журналиста.

***

Толковали мы покуда,
что на свете семь чудес.
Завелось восьмое чудо —
белорусская АЭС.

***

Наблюдаю и небыль, и быль я,
и скажу без единой ухмылки:
у России могучие крылья,
но п...ц как подводят закрылки.

***

Гениальные идеи
так и лепит наша власть —
чтобы дать народу денег,
надо где-то их украсть.

***

В краю родных колхозов
от смеха разорвусь:
аж двух Дедов Морозов
имеет Беларусь.
Открой пошире глазки
и вникни, в чём прикол —
один пришёл из сказки,
другой в неё ушёл.


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