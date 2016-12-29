«Завелось восьмое чудо — белорусская АЭС» 29.12.2016, 10:23

8,323

Дмитрий Растаев

Наблюдения и пожелания года — в стихах Дмитрия Растаeва.

Стихи опубликованы в Фейсбуке журналиста.

***

Толковали мы покуда,что на свете семь чудес.Завелось восьмое чудо —белорусская АЭС.

***

Наблюдаю и небыль, и быль я,и скажу без единой ухмылки:у России могучие крылья,но п...ц как подводят закрылки.

***

Гениальные идеитак и лепит наша власть —чтобы дать народу денег,надо где-то их украсть.

***

В краю родных колхозовот смеха разорвусь:аж двух Дедов Морозовимеет Беларусь.Открой пошире глазкии вникни, в чём прикол —один пришёл из сказки,другой в неё ушёл.