Останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхность 10 29.12.2016, 10:26

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ФОТО: ТАСС

Для опознания большинства жертв понадобится генетическая экспертиза.

Участники поисковой операции завершают подъем фрагментов останков и тел погибших в результате крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза", - сказал источник.

Он сообщил, что военные авиаэксперты приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, расшифровка третьего начнется во второй половине дня в четверг.

"Пленка третьего самописца подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды. Однако основная информация с нее считывается", - сказал источник.

Два других черных ящика в хорошем состоянии. "Предварительно из них удалось получить сведения, свидетельствующие об обстоятельствах катастрофы и косвенно указывающие на совокупность факторов, которые потенциально могли привести к катастрофе", - сказал источник.

Накануне источник агентства в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС также говорил, что катастрофа могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.

"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сказал источник.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.