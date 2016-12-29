Бунт «тунеядцев» 77 Олег Волчек

29.12.2016, 10:29

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В канун нового года, как волны «цунами», извещения от налоговой внезапно накрыли всю Беларусь.

Для людей это кошмар и серьезный стресс, поскольку никто не ожидал, что государство будет так открыто изымать деньги из семейного бюджета. И это при том, что сегодня не у каждого хватает средств на нормальную еду. И это не какие-то страшилки от правозащитника, все это из писем людей, которые ко мне обращаются.

Экономический кризис, который утроен из-за коррупции в государстве, ложится на плечи рядовых белорусов. Больно для людей еще то, что все они хотят работы, но вместо помощи со стороны правительства, их опускают на такое дно, что некоторые открыто говорят о суициде.

Я не знаю, что можно еще сделать, кроме нашего открытого письма от правозащитного центра "Правовая помощь населению" в Администрацию президента и Совет министров о введении моратория на данный декрет №3. Ведь этот декрет может расшатать и так не устойчивое положение в стране, особенно, когда налоговая инспекция вместе с милицией в феврале начнут ходить по квартирам и описывать имущество за неуплату налога. А потом начнутся аресты граждан за неуплату налога и штрафов.

Кто дал команду из правительства продолжать рассылать извещения из налоговой? Ведь в декабре было совещание у Александра Лукашенко, где сказано было до конца января 2017 года ввести поправки в декрет №3. Но, заметьте, что рассылка идёт в преддверии нового года, когда у людей появляется маленькая радость встретиться с родными и хоть в семье найти спокойствие. Думаю, что кто-то из руководства власти ведет борьбу на создании в стране какого-то хаоса? Неспроста эти письма начались рассылаться. Другого варианта я не вижу.

Я работаю в правозащитной деятельности более восемнадцати лет, но такого сплочения граждан против государства, пока не организованного, не видел. Декрет №3 стал тем стержнем, который объединяет трудоспособное население в Беларуси и белорусов живущих за границей (люди также получили извещения, которые уже не один год живут за границей), начинать какое-то сопротивление против беззакония власти. Люди на форумах обмениваются, как противостоять приходу налоговых инспекторов и милиции.

Просчитывают ли правоохранительные службы эти настроения людей? Думаю, что нет. Менталитет белорусов таков, что до определенного момента мы терпеливы. Но грань этого терпения на пределе, что я понял за эти три дня.

У власти осталось еще время, чтобы предотвратить народное возмущение. Самый хороший ход был бы правительства, заявить в канун нового года о моратории на действие декрета №3.

Пусть из правительства почитают письма обращенные к правозащитникам, может это воздействует.

Александр П. "…Сегодня получил такое извещение. У меня ограничения по здоровью. На работу нигде не берут даже грузчиком. Была бы какая-то символическая сумма - заплатил бы, чтобы отстали, но для меня это очень серьёзные деньги. Реально не знаю, где взять такую сумму, когда на счету каждая копейка. Не понимаю, почему я - больной человек, из собственного кармана должен оплачивать содержание хоккейных команд, славянские базары, военные парады и прочую ерунду, которая меня совершенно не интересует ??? Нет у этих вымогателей ни стыда, ни совести !.."

Любовь П. "..Мне как и многим прилетел подарок под новый год, в виде заказного письма из налоговой. Я на данный момент работаю нянечкой в детском саду, с зарплатой в 280 рублей в месяц. Сегодня я вынуждена оплатить 360 рублей за то, что не могла найти работу больше года. Не потому, что я слишком придирчива, то не хотели брать, или график совершенно не позволял мне работать, так ребенка водить в школу и уроки делать, либо же предлагали такую зарплату, за которую даже в магазин не сходишь. На работу с боем устроилась в декабре 2015 года. Муж работает целыми днями, что бы как то содержать семью, планируем второго ребенка, но все больше понимаем что содержать его будет практически не возможно, с такими зарплатами и такими законами. Помогите пожалуйста! Дайте форму обращения в налоговую и разъясните что и кому писать в обращении, так как заплатить такую сумму просто нет возможности…"

Алеся М. "…В 2015 году я работала в России до апреля месяца, затем вернулась в Минск. Искать работу пришлось долго. Работодатели наглели т.к. безработица и желающих на одно место много. Я стала искать работу получше. Считаю, что мои знания и навыки достойны лучшего применения и оплаты.

Был принят декрет и распространился задним числом. В связи с чем, я была не подготовлена и никаких доказательств естественно не собирала. Работала в РФ не официально. Сейчас я нашла работу, хожу на стажировку уже вторую неделю, за которую мне ничего не заплатят. Оформят только с 5 января 2017 г. Условий на работе никаких: нет даже туалета, приходится ходить в ТЦ и платить за него каждый раз, нет микроволновки и комнаты для приема пищи. Зато требований от работодателя достаточно много, но была вынуждена согласиться на это унижение для себя за копейки, т.к. работу найти стало вообще не реально!

На еду и на проезд даже денег нет. Очень стыдно об этом писать. И часто в голову закрадываются мысли о суициде. Состояние подавленное до ужаса. Возможно и обратилась бы к врачу, но боюсь, что со стороны государства вместо помощи будет, сами понимаете что. Ну ничего хорошего конечно. Нервные срывы. Бессонница по ночам, бывает, что не могу не спать по 2-3 суток. Снятся кошмарные сны. И я понимаю, что терять мне уже нечего..."

Открытое обращение к главе Администрации президента и премьер-министру Беларуси.

Сегодня, в условиях серьезного экономического кризиса, для многих граждан Беларуси сложилась не простоя ситуация. Отсутствие работы на рынке труда существенно сократило доходы населения. Идёт дальнейшее понижение уровня и качества жизни беларусов. Особое беспокойство в данной ситуации возникает по поводу введения налогового сбора граждан на финансирование государственных расходов, который был утверждён декретом президента Республики Беларусь №3 от 02.04.2015 г. "О предупреждении социального иждивенчества".

С октября 2016 года государственные органы приступили к выполнению данного декрета. И на протяжении нескольких месяцев были выявлены определенные сложности с механизмом его реализации. В декабре 2016 года состоялось совещание в Администрации Президента Республики Беларусь по вопросам корректировки положений декрета. По итогам совещания было определено внести изменения в декрет. Также было сообщено, что после внесения изменений в декрет, будет продолжена работа по рассылке гражданам извещений налогового органа.

Правительство Беларуси обещало не рассылать извещения об уплате сбора на финансирование государственных расходов (далее сбор) до конца января 2017 года, в связи с подготовкой внесения поправок в декрет №3, в которых планируется уменьшить список плательщиков по данному сбору, а также увеличение числа тех, кто будет вовсе освобожден от него. Мы видим, что подход к государственному регулированию этого вопроса, постоянно пересматривается. Отсутствует координация государственных органов в реализации декрета №3. Это вызывает напряженность не только среди должностных лиц, но и тех граждан, которым высылают извещения из налоговой.

Однако, в канун Рождества и Нового года, снова стали массово рассылаться извещения из налоговых органов по всей стране. В правозащитный центр "Правовая помощь населению" поступают сообщения, что налоговая опять не проверяет информацию о том, кому направляет извещения об уплате данного сбора. Очень много жалоб от матерей, которые воспитывают детей до 7 лет или детей, страдающих различными заболеваниями (у которых не установлена инвалидность). Но основные обращения исходят от людей, желающих работать. Но в силу экономического кризиса эти люди не могут найти работы, особенно эта проблема серьёзно стоит в малых населенных пунктах – городках, сёлах, деревнях, посёлках.

Наша позиция в этом вопросе такова: не вносить изменения в декрет президента №3, а ввести мораторий на применение декрета №3. Такую необходимость можно обосновать с возрастающей безработицей и сокращении доходов населения в Беларуси. Такой шаг правительства покажет цивилизованность и приоритет защиты интересов граждан, которые временно оказались без работы. Действие моратория является очень важным нравственно-социальным вопросом, поскольку облегчит жизнь гражданам и улучшит международный авторитет страны.

Олег Волчек, участник войны в Афганистане, руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению"