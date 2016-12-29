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На Ставрополье двое мужчин украли 40 тысяч пиявок

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  • 29.12.2016, 10:35
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Ловец пиявок Дуремар из советской экранизации сказки «Буратино»

Современные «дуремары» планировали обогатиться на один миллион российских рублей.

О пропаже пиявок, предназначенных для медицинских процедур, в полицию заявил житель Апанасенского района Ставропольского края РФ, сообщает tjournal.ru.

По словам пострадавшего, неизвестные разобрали крышу его хозяйственной постройки, и вытащили 14 пластиковых ведер объемом по 15 литров, в которых находились 40 тысяч пиявок.

Сотрудниками полиции был проведен комплекс мероприятий, направленных на розыск подозреваемых. Установлено, что в преступлении подозреваются двое ранее судимых местных жителей. Стоимость ущерба составила более одного миллиона рублей.

Украденные пиявки были обнаружены в доме подозреваемых и изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

15 декабря 2016 года СМИ сообщили, что Минздрав России планирует выдавать лицензии народным целителям, в том числе, занимающимся лечением пиявками.


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