Генерал авиации: Основная версия крушения Ту-154 маловероятна 17 29.12.2016, 10:59

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Фото: Алексей Штокал/ТАСС

Отказы закрылков происходят довольно часто в практике пилотов, однако эту проблему можно решить без трудностей.

Об этом агентству РИА "Новости" заявил бывший заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами РФ генерал-полковник Николай Антошкин.

Он отметил, что подобные ситуации в практике пилотов происходят довольно часто, однако проблему можно решить без трудностей. Антошкин также заявил, что Ту-154 управляли "опытнейшие летчики".

Он подчеркнул, что неуборка закрылков могла стать дополнительной проблемой, но точно не главной причиной катастрофы. Специалист предполагает, что самолет мог потерпеть крушение из-за отказа работы двигателя, вызванного неполадками в топливной системе.

Согласно информации российских СМИ, запись переговоров в кабине экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с...ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!"

По данным "Коммерсанта", параметрический самописец российского самолета Ту-154, фиксирующий параметры полета и работу всех систем лайнера, зарегистрировал отказ системы уборки закрылков.

Комиссия по расследованию причин катастрофы изначально склонялась к версии технической неисправности в качестве одной из основных причин крушения. 27 декабря "Интерфакс" сообщил, что специалисты центра военно-воздушных сил министерства обороны России считают основной версией крушения Ту-154 ошибку пилотирования.

Самолет минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море.

ФСБ РФ заявила, что признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет.