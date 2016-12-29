Игорь Ворошкевич: В следующем году может быть новый альбом 29.12.2016, 11:08

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Игорь Ворошкевич

Фото: «Еврорадио»

Рок-группа «Крама» в 2017 году может порадовать своих любителей новым альбомом.

Об этом рассказал лидер группы Игорь Ворошкевич во время выступления в Гомеле с акустической программой, передает «Радыё Рацыя».

Для музыки главным итогом 2016-му году стал юбилей «Крамы», который отметили большим концертом в Prime Hall в Беларуси. А вот из «черных списков» группу исключили пару лет назад, говорит Ворошкевич.

— Мы давно разрешены. Войтюшкевич по сегодняшний день запрещен. Как у кого сложилась ситуация. Это было неформально. Мне передали, что запрет можно снять. Говорю: хотите, снимайте, мне все равно, что так, что так. В этом году мы праздновали 25-летие. Это для нас результат. И презентовали песню «Стэфка праз 30 год». Вот то, что мы сделали в этом году.

Белорусская рок-группа «Крама» была основана в 1991 году. За историю своего существования группа выпустила 8 альбомов.