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Мировые цены на нефть падают

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  • 29.12.2016, 11:15
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Фьючерсы на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упали до $53,77 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет gazeta.ru.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,54%, до $53,77 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,18%, до $56,12 за баррель.


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